México Deportes

El quinto partido: la barrera que México no ha podido superar en los Mundiales

México acumuló siete eliminaciones consecutivas en octavos de final entre 1994 y 2018

Guardar
Google icon
(AP Photo)
(AP Photo)

Durante décadas, el llamado “quinto partido” se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de la historia de la Selección Mexicana en los Mundiales.

La frase hace referencia a la imposibilidad del Tri para superar los octavos de final y volver a instalarse entre los ocho mejores equipos del torneo.

PUBLICIDAD

México alcanzó los cuartos de final únicamente en las ediciones de 1970 y 1986, ambas disputadas en territorio mexicano.

Desde entonces, el equipo nacional quedó eliminado de manera consecutiva en octavos de final entre Estados Unidos 1994 y Rusia 2018, mientras que en Qatar 2022 ni siquiera logró avanzar a la fase eliminatoria.

PUBLICIDAD

Los siete octavos perdidos: como se fue eliminando el Tri edición por edición

(Especial)
(Especial)

La historia del quinto partido comenzó a tomar fuerza después del Mundial de 1986. En aquella edición, México venció 2-0 a Bulgaria en octavos de final y avanzó a cuartos, donde enfrentó a Alemania Occidental en un Estadio Azteca lleno.

El encuentro terminó empatado sin goles y se definió en penales, dejando fuera al Tri tras una de las actuaciones más recordadas de su historia mundialista.

A partir de 1994 comenzaron las eliminaciones consecutivas en octavos de final. En Estados Unidos 1994, México cayó en penales ante Bulgaria después de empatar 1-1. Cuatro años más tarde, en Francia 1998, Alemania remontó el partido y eliminó al conjunto mexicano por marcador de 2-1.

La lista continuó en Corea-Japón 2002 con la derrota ante Estados Unidos; en Alemania 2006, donde Argentina ganó en tiempo extra; y en Sudáfrica 2010, nuevamente frente al conjunto argentino.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en Brasil 2014. México estuvo cerca de avanzar tras tomar ventaja ante Países Bajos, pero terminó eliminado 2-1 en los minutos finales en un partido marcado por el penal señalado sobre Arjen Robben, jugada que dio origen a la frase “no era penal”.

En Rusia 2018, Brasil frenó nuevamente al Tri en octavos de final con una victoria por 2-0.

Después llegó Qatar 2022, torneo en el que México quedó fuera desde la fase de grupos por primera vez en muchos años.

Por qué el Mundial 2026 podría representar un escenario distinto

Inició la concentración de la selección mexicana para los partidos FIFA de septiembre (FMF)
(FMF)

El Mundial 2026 abrirá una nueva oportunidad para la Selección Mexicana, que volverá a ser anfitriona junto a Estados Unidos y Canadá.

La localía aparece como uno de los factores que alimentan la expectativa, especialmente porque las dos mejores actuaciones de México en Copas del Mundo ocurrieron jugando en casa. Además, el Estadio Azteca (ahora conocido como Estadio Banorte) volverá a ser uno de los escenarios principales del torneo.

En el entorno del equipo también existe atención sobre la nueva generación de futbolistas mexicanos y el proceso encabezado por Javier Aguirre, quien ahora regresará a una Copa del Mundo como entrenador después de haber formado parte de la Selección Mexicana en 1986.

Jugadores como Edson Álvarez, Johan Vásquez, César Montes, además de futbolistas ofensivos como Alexis Vega y Roberto Alvarado, perfilan parte de la base con la que México buscará competir en el torneo.

Otro aspecto que genera expectativa es el nuevo formato del Mundial. La edición de este año contará con 48 selecciones y un mayor número de partidos, situación que podría modificar el panorama competitivo en la fase eliminatoria.

Bajo ese panorama, el llamado quinto partido volverá a colocarse como uno de los principales objetivos del conjunto Tricolor rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Temas Relacionados

Selección Mexicana Mundial 2026Mundial 2026Copa del Mundomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿El Mundial de Clubes 2029 podría celebrarse por primera vez en México? Esto dijo Mikel Arriola

Las autoridades mexicanas buscan albergar uno de los torneos más importantes del futbol a nivel de equipos

¿El Mundial de Clubes 2029 podría celebrarse por primera vez en México? Esto dijo Mikel Arriola

Estos son los precios del partido entre América vs Rayadas Femenil de la Final de Vuelta del Clausura 2026

Las Águilas buscarán romper su mala racha en finales consecutivas ante unas Rayadas que quieren ampliar su legado en la Liga MX Femenil

Estos son los precios del partido entre América vs Rayadas Femenil de la Final de Vuelta del Clausura 2026

Cruz Azul vs Chivas: cómo llegan celestes y rojiblancos a la Semifinal de ida y cuál fue el último antecedente en eliminatoria directa

El enfrentamiento entre tapatíos y cementeros despierta gran interés al tratarse de los dos primeros puestos en la tabla general

Cruz Azul vs Chivas: cómo llegan celestes y rojiblancos a la Semifinal de ida y cuál fue el último antecedente en eliminatoria directa

Gabriela Jáquez, basquetbolista mexicana, debuta en la WNBA con el Chicago Sky

La mexicana viene de ser campeona con la Universidad de California en el basquetbol colegial y busca trasladar dicho éxito al ámbito internacional

Gabriela Jáquez, basquetbolista mexicana, debuta en la WNBA con el Chicago Sky

Cruz Azul vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de ida en la Liga Mx

Los encuentros se disputarán el miércoles 13 de mayo y el sábado 17, donde se definirá el primer invitado a la gran final

Cruz Azul vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de ida en la Liga Mx
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por qué Sheinbaum no ha desplegado un operativo con Fuerzas Armadas para controlar los ataques de Los Ardillos en Guerrero

Por qué Sheinbaum no ha desplegado un operativo con Fuerzas Armadas para controlar los ataques de Los Ardillos en Guerrero

Guerra entre “Los Tlacos” y “Los Ardillos” en sierra de Guerrero desata violencia contra civiles y deja 96 desplazados

De promesa del futbol y fisicoculturista a presunto líder narco: la historia de ‘El Titán’ detenido en Nuevo León

Guerrero vive jornada violenta en medio de ataques de Los Ardillos: reportan hallazgo de 10 cuerpos en Chilapa y Olinalá

Captura del “Jardinero” golpeó al CJNG pero no debilitó su estructura, revelan especialistas en seguridad

ENTRETENIMIENTO

Jamiroquai en México 2026: sedes, preventa y todo lo que debes saber

Jamiroquai en México 2026: sedes, preventa y todo lo que debes saber

Don Francisco regresa a la televisión junto a “Apostarías por Mí 2” y “¿Quién es la Máscara?” y más

Por qué coronaron a Cazzu previo a su llegada a México: tres claves de lo que podría venir para ella en el país

Kenia Os publica foto subida de tono con Peso Pluma: la verdad detrás de su romántico escape

Emiliano Aguilar admite deseo de reconciliarse solo con su padre: “Lo quiero, mis hermanos me valen madre”

DEPORTES

Juez condena al luchador Cuatrero a más de 12 años de prisión por tentativa de feminicidio contra Stephanie Vaquer

Juez condena al luchador Cuatrero a más de 12 años de prisión por tentativa de feminicidio contra Stephanie Vaquer

Entrar a México desde España para el Mundial 2026: visa, papeles y requisitos

¿El Mundial de Clubes 2029 podría celebrarse por primera vez en México? Esto dijo Mikel Arriola

Estos son los precios del partido entre América vs Rayadas Femenil de la Final de Vuelta del Clausura 2026

Cruz Azul vs Chivas: cómo llegan celestes y rojiblancos a la Semifinal de ida y cuál fue el último antecedente en eliminatoria directa