UNICEF respalda mantener el calendario escolar 2026 en México ante el Mundial

(Crédito: Itzallana López/Infobae México)

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reconoció la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de respetar el calendario escolar 2025-2026 original, permitiendo que las clases en México terminen el miércoles 15 de julio y no el 5 de junio, como se informó anteriormente.

Esto tras el acuerdo tomado la tarde del lunes en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026, las autoridades educativas votaron a favor de mantener el calendario inicial y no adelantar las vacaciones por las altas temperaturas que se registran en distintas entidades, así como por el Mundial 2026.

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El pasado jueves 7 de mayo, Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, informó que, por decisión unánime entre las 32 secretarías federativas, el calendario escolar 2025-2026 sufriría modificaciones. Sin embargo, el anuncio fue criticado por madres y padres de familia, que dijeron no haber sido tomados en cuenta.

Organizaciones independientes como la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH) señalaron a la SEP que las modificaciones debían realizarse respetando los derechos de las niñas y niños, pues un receso de tres meses podría dejar a millones de niñas, niños y adolescentes sin supervisión, mientras sus padres o cuidadores continúan con sus jornadas laborales.

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La SEP decidio no hacer cambios en el calendario escolar.

La organización destacó que la SEP tomó en cuenta diversas opiniones y recomendaciones, incluidas las de UNICEF. Señaló que las interrupciones prolongadas de clases pueden aumentar los rezagos educativos, sobre todo para quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Además, advirtió que estas interrupciones generan una carga adicional para familias con menores ingresos económicos, especialmente para mujeres cuidadoras que trabajan en la informalidad o no tienen acceso a opciones de cuidado infantil.

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UNICEF expresó su disposición para trabajar con autoridades y actores relevantes, con el objetivo de crear entornos seguros y favorables para la infancia durante la Copa Mundial 2026.

Mario Delgado: “Las escuelas solo funcionan como estancia forzada” después del 15 de junio

Durante su reunión con los 32 secretarios de Educación para definir si se modificaría el calendario escolar, Mario Delgado afirmó que después del 15 de junio las escuelas en México funcionan únicamente como una “estancia forzada”, ya que, tras lla entrega de calificaciones, las aulas pierden su sentido pedagógico y se convierten en un espacio de resguardo sin propósito educativo.

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Caricatura política contemporánea de Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública de México, mostrando un calendario escolar gigante partido en dos, con el logo de la SEP de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, Delgado reconoció una de las críticas más persistentes: al cerrar antes las escuelas, la responsabilidad del cuidado recae mayoritariamente en las mujeres. El titular de la SEP puntualizó que “es el sistema económico el que obliga a las familias a buscar dónde dejar a sus hijos para poder trabajar —y no la escuela la que debe resolver esa necesidad—”, defendiendo que el principal objetivo escolar debe ser educativo y no prestar servicios de resguardo.

Sheinbaum continúa defendiendo las seis semanas de vacaciones

Durante su conferencia de prensa de este martes 12 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que desde la propuesta inicial de Mario Delgado, ella abogó para que el receso escolar durara seis semanas (estipulado oficialmente); sin embargo, subrayó que el viernes 7 de mayo “todos los secretarios de Educación Pública de todas las entidades aprobaron por unanimidad mover el calendario para que salieran de vacaciones el 5 de junio”, pese a que hubo sus excepciones, como la secretaria de Nuevo León y Jalisco, que rechazaron públicamente la propuesta de Delgado.

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