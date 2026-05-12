México

Esposa de delegado de Morena exhibe presunta infidelidad y desata escándalo político en Puebla

Edgar Chumacero Hernández y Natalia Suárez del Real Gómez fueron captados besándose durante un concierto

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Edgar Chumacero Hernández, coordinador general de Delegaciones de Bienestar Puebla, y Natalia Suárez del Real Gómez, delegada de la microrregión 14, fueron captados besándose durante un concierto en la Feria de Puebla 2026.

Puebla es escenario de una historia con tintes de La Rosa de Guadalupe. Edgar Chumacero Hernández, coordinador general de Delegaciones de Bienestar Puebla, y Natalia Suárez del Real Gómez, delegada de la microrregión 14, fueron captados besándose durante un concierto en la Feria de Puebla 2026.

La noticia trascendió el ámbito político local y se volvió tendencia digital a nivel nacional debido a que la esposa del morenista, Sury Sosa, confirmó la infidelidad.

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Video pone en jaque a Edgar Chumacero y Natalia Suárez

El audiovisual fue difundido en X —antes Twitter— por asistentes que se percataron de la presencia de los funcionarios. Sin embargo, el tema se amplificó cuando la modelo Sury Sosa señaló públicamente a Natalia Suárez.

A través de su cuenta en X, la esposa de Edgar Chumacero Hernández afirmó que el interés personal de Natalia Suárez había generado fricciones entre ellas meses atrás.

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“@NataliaS_Puebla te metiste con el marido de la persona equivocada, mi reina y mira q te lo advertí desde febrero y no hiciste caso, arriesgar tu trabajo, exponerte a que tu hijo vea todo esto para intentar ser diputada xq nunca has sido nadie políticamente hablando,no vale la pena (sic)”, escribió.
Una mujer de cabello oscuro y ojos azules con un vestido azul posa, con una imagen superpuesta de un hombre y una mujer sonriendo y un tuit de Sury Sosa
Sury Sosa, esposa del político morenista, reveló públicamente la infidelidad en redes sociales. (Sury Sosa)

Antes de eliminar su publicación, se defendió de quienes la acusaron de violencia de género y responsabilizó a Edgar Chumacero de propiciar el conflicto: “No es un tema de exhibirla, él tiene que aprender a no jugar con las mujeres”.

En una interacción con una usuaria, Sury Sosa confirmó su separación de Edgar Chumacero.

Hasta el momento, Chumacero Hernández no se ha pronunciado públicamente sobre la controversia. Natalia Suárez, por su parte, abordó el tema de forma indirecta a través de una historia en sus redes sociales, donde publicó una foto de sus actividades con el mensaje: “Cuando tienes el corazón lleno de amor y buenos deseos, nada te quita esa sonrisa”.

¿Quién es Natalia Suárez, alias “La Güera de Morena”?

Natalia Suárez del Real Gómez, delegada regional de la Secretaría de Bienestar en Puebla, se convirtió en una de las figuras más comentadas de Morena tras una serie de controversias que impulsaron su presencia en redes sociales y medios locales.

La funcionaria, licenciada en Derecho por la Universidad Tec Milenio y con maestría en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac, opera programas sociales en regiones de la capital poblana. Antes de integrarse al servicio público, trabajó en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

Natalia Suárez, mujer rubia con blusa blanca bordada, ríe a carcajadas. Se ve de perfil, con notas musicales coloridas decorando la pared detrás
Natalia Suárez reacciona con una gran sonrisa a los señalamientos de una supuesta infidelidad que la vinculan a ella. (Natalia Suárez: Instagram)

El origen de “La Güera de Morena”

Suárez del Real ganó notoriedad después de autodenominarse “La Güera de Morena” durante entrevistas y apariciones públicas.

La frase detonó comentarios en redes sociales debido a que afirmó que su imagen física generaba sorpresa entre personas que no la asociaban con el perfil tradicional del partido.

El apodo rápidamente se viralizó y comenzó a acompañar sus apariciones públicas y contenido digital.

Otra polémica surgió tras la difusión de imágenes de una fiesta de cumpleaños inspirada en “El Gran Gatsby”, organizada en una zona exclusiva de Puebla.

La celebración provocó cuestionamientos debido a los principios de austeridad promovidos por Morena y la llamada Cuarta Transformación. Usuarios en redes sociales criticaron el contraste entre el discurso político del partido y el estilo del evento privado.

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