Cynthia Klitbo mandó contundente mensaje a Niurka tras besarse con Juan Vidal: “Comadrita, cuídate”

Cytnhia Klitbo y Juan Vidal terminaron el pasado mes de febrero. (Foto: Instagram/@juanvidalgil, @niurka.oficial)

El elenco de la segunda temporada de La Casa de los Famosos ha conmocionado al público con sus convivencias cotidianas, peleas, discusiones, bailes y algún que otro encuentro amoroso. Tal fue el caso de Niurka y Juan Vidal, quienes hace unos días sorprendieron al darse un apasionado beso que marcó el inicio de su polémica “relación” dentro del reality. Tras lo ocurrido, Cynthia Klitbo-ex novia del actor- mandó una contundente advertencia a la cubana.

La actriz de melodramas sostuvo un encuentro con los medios donde fue cuestionada sobre su situación sentimental tras casi cuatro meses de terminar su romance con Juan Vidal. Sin tapujos, confesó que está muy enamorada de su nueva pareja de quien no compartió detalles, sin embargo, escuchar el nombre del actor le trajo malos recuerdos y antes de revelar la verdad detrás de su ruptura se sinceró sobre los apasionados besos que ocurrieron hace unos días en el reality.

Sin entrar en detalles, Cynthia Klitbo comentó: “Ya le baja las cremas, ya le pide la comida... comadrita, cuídate”.

Los acercamientos entre la cubana y Vidal son cada vez más recurrentes en "La casa de los famosos 2" (Foto: Captura de pantalla)

Su comentario desconcertó debido a que hasta hace unos meses su opinión sobre el actor de Soltero con hijas, Vino el amor y Desnudos era otra. Por esa razón, Cynthia Klitbo explicó que su sentir parte de las experiencias que vivió con él cuando era pareja, pues no todo fue miel sobre hojuelas y su actitud habría sido la responsable de fracturar la relación.

“Terminamos porque tiene un problema de ira muy grande, tiene ira, es una persona que siempre está de mal humor, todos los días, que basa toda su experiencia de vida en ‘¿cuántos músculos tengo?’ y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente, entonces no se vayan con la finta”, dijo para las cámaras del periodista de espectáculos, Eden Dorantes.

Pero eso no fue todo, la actriz de Atrévete a soñar reveló que actualmente tiene problemas con su ex novio debido a que le debe dinero y no le quiere pagar en dólares. No obstante, aseguró que en dado caso de que nunca le pague no piensa llevar el caso a una instancia legal porque considera que fue el precio que tuvo que pagar por su romance.

durante la misma entrevitsa la actriz aseguró que mantiene una estrecha relación con su ex, Rey Grupero, a quien considera un caballero. (Foto: Ig @juanvidalgil)

“Ahora tengo que discutir con su muchacha porque no me lo quiere pagar en dólares y si yo te enseñara las ofensas que hay en los chats de su parte, como le habla a las mujeres y como se expresa de las mujeres te daría dolor de muelas [...] No lo voy a llevar a una instancia legal. Uno tiene que saber cuando anda con un hombre y cuando anda con un chich*fo y esos tienen un precio y se paga, es lo que costó”, agregó.

Cynthia Klitbo no es la única que ha opinado sobre los besos de Niurka y Juan Vidal, también lo hizo Romina Marcos en una entrevista para el programa Hoy. Bajo este contexto, la hija de la cubana aseguró que su madre se encuentra trabajando en el reality y no tiene problemas con que tenga una relación sentimental con el actor.

“Mi mamá puede hacer lo que quiera; es una mujer que ha vivido, hecho y deshecho. Feliz de verla contenta, que haga lo que quiera. Nunca ha pasado por encima de nadie para estar en donde está, para ser quien es. Es muy transparente, dice las cosas como las piensa, como las cree. Si estás de acuerdo con ella qué bueno, si no, no pasa nada. No obliga a nadie a estar en su bando, a pensar como ella”, dijo.

