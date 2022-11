Pati Chapoy contó la experiencia paranormal más aterradora que vivió en su antigua casa

La titular del programa de espectáculos no dio información sobre dónde se encuentra su pasada residencia. (Captura YouTube: Ventaneando)

Pati Chapoy volvió a dar de qué hablar tras posicionarse entre las principales tendencias de redes sociales por disfrazarse de Lady Bug en Halloween para una emisión de Ventaneando. En esta ocasión, la conductora de televisión sorprendió al público con un tradicional maquillaje de catrina y en el marco del Día de Muertos contó, con ayuda de uno de sus hijos, las experiencias más aterradoras que vivió en su antigua casa.

Fue durante un reciente programa donde la oriunda de la Ciudad de México se sinceró sobre algunas inexplicables situaciones que tanto ella como su esposo y sus dos hijos vivieron en una casa que habitaron hace algunos años. Todo comenzó cuando presentó una entrevista especial que le cedió Rodrigo Dávila -vocalista de Motel-, quien contó que constantemente escuchaba como un radio se prendía en la madrugada.

El cantante cumplirá 43 años el próximo 22 de diciembre. (Foto Instagram: @rodrigodav)

“En una casa donde vivíamos hace muchos años, cuando yo acabamos prepa y estaba estudiando, me tocó hacer un turno de escuela en la tarde, entonces no iba en la mañana. A veces me quedaba en las noches trabajando mis tareas para el día siguiente y me tocó más de una vez que de pronto se soltara el radio de la casa que estaba en el piso de abajo”, declaró el hijo de Pati Chapoy.

El cantante confesó que habían ciertas características de dicha residencia que le provocaban un poco de miedo, pero sin lugar a dudas lo que más erizaba su piel era escuchar el sonido del reproductor mientras hacía su tarea. En su momento trató de darle una explicación a todo lo que estaba pasando, pero conforme pasó el tiempo comenzó a considerar que se podría tratar de un ente.

“Esta misma casa, que me daban pánico las ventanas con el jardín de afuera, mi papá tenía un estudio abajo, atrás de la cocina y ahí tenía un estéreo donde oíamos música. Entonces, de pronto se disparaba pero durísimo de volumen hacia las dos, tres de la mañana y no sé si era porque se les olvidaba y ponían el sleep, quedaba esa función activada, o teníamos un visitante que le gustaba poner música muy fuerte”, dijo.

Su experiencia paranormal fue reforzada por su Pati Chapo, quien tras escuchar la versión de su hijo contó otro momento que le puso los pelos de punta. Según contó, estaba a punto de conciliar el sueño junto a su esposo cuando por alguna extraña razón de abrió la puerta de su habitación.

Los demás conductores de "Ventaneando" también aparecieron maquillados. (Foto Instagram: @chapoypati)

“Lo más aterrador en esa casa fue que, en una ocasión de madrugada estábamos dormidos en la cama mi marido y yo, se abre la puerta de la recámara, no entra nadie, y se sintió una presencia. Automáticamente Álvaro y yo nos tomamos de la mano, yo no quise abrir los ojos, pero sentía la presencia”, declaró.

La presentadora de 73 años aseguró que no vio nada, pero sintió que algo extraño estaba con ellos. Tras lo ocurrido la familia Dávila Chapoy se mudó de casa y hasta el momento se desconoce dónde se encuentra el misterioso lugar que abandonaron.

(Foto: Instagram de Sandra Echeverría)

Durante el mismo programa se transmitió una entrevista donde Sandra Echeverria contó que cuando vivía en Colombia porque estaba grabando El Clon -telenovela donde compartió créditos con Mauricio Ochmann- enfrentó la irreparable pérdida de su abuelo y, mientras sus familiares estaban en el funeral, ella sintió que su ser querido le tocó la espalda.

“Me entró un miedo que le dije: ‘Viejito, yo te amo con toda mi vida, pero por favor hazte un poquito para allá porque yo sí me espanto’. A partir de ese momento se quitó ese calor y ya no lo sentí, pero sé que se fue a despedir de mí”, dijo.

