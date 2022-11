Los Chapitos serían los responsables del ataque a policías en Mexicali, según fiscal

Iván Carpio Sánchez señaló que Los Chapitos serían los responsables de los ataques a policías (Foto: Especial)

De acuerdo con declaraciones del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Iván Carpio Sánchez, la organización criminal que sería la responsable del ataque a una estación de policías en Mexicali sería la agrupación Los Chapitos. Cabe destacar que las agresiones se registraron el pasado 31 de octubre.

Según los comentarios de Iván Carpio, recogidos por medios locales durante el miércoles 2 de noviembre, el grupo habría usado las mismas armas en diferentes ataques, y hasta indicó que “Es altamente probable que tengan relación”.

Además del ataque a policías se refirió a un incidente donde fueron asesinados el subdirector de la Policía Municipal de San Felipe, Baja California, y el comandante de la misma corporación.

En dicha ocasión la FGE informó que el ataque fue registrado aproximadamente a las 18:40 horas del martes 20 de septiembre. Hombres armados llegaron en un vehículo y atacaron a los uniformados, los cuales murieron en el lugar y fueron identificados como el comandante Norberto Ornelas Nava y el subdirector Erik Aguilera.

“Quienes laboramos en la Fiscalía General del Estado lamentamos los sensibles fallecimientos del Subdirector y Comandante de la Policía Municipal de San Felipe. A sus familias y compañeros les deseamos encuentren consuelo y pronta resignación ante tan lamentable pérdida.” Señaló la institución en un comunicado publicado en rede sociales.

Según las declaraciones de Iván Carpio los hechos estarían relacionados

¿Qué sucedió en la estación de policías de Mexicali?

Durante la madrugada del lunes 31 de octubre ocurrió un ataque armado en la estación Barcelona, ubicada en calzada Laguna Xochimilco. Como consecuencia fueron encontrados varios casquillos y se reportó un agente herido.

En dicha ocasión, el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Pedro Ariel Mendivil García, mencionó que se usaron armas de gran calibre.

¿Quiénes son Los Chapitos?

Se trata de sicarios del Cártel de Sinaloa. Un informe de inteligencia militar, revelado tras hackeos al Ejército por el colectivo Guacamaya, señaló que el perfil de los sicarios subordinados a los Chapitos (también conocidos como La Chapiza) son altamente violentos y en su mayoría se trata de jóvenes que van de los 20 a 35 años de edad.

Sicarios del Cártel de Sinaloa presumieron su adscripción a las fuerzas del Chapo Guzmán y bromeando con el culiacanazo

El pasado 19 de octubre se captaron a sicarios desfilando fuertemente armados de manera impune. Información extraoficial señaló que se trataba de miembros del Cártel de Sinaloa.

En una camioneta tipo pick up viajaban por lo menos seis individuos con fusiles de grueso calibre, equipo táctico y gritando que patrullan por la zona como subordinados al mando heredado por Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien fuera máximo jefe del Cártel de Sinaloa y actualmente paga una cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos.

Cabe recordar que el pasado 30 de octubre circuló un video en el que apreció un presunto miembro de La Chapiza, el cual se encontraba sin playera y fue sometido por varios hombres armados. Durante las grabaciones declaró que el grupo criminal se estaba “muriendo de hambre”.

La víctima se encontraba sin playera y con los ojos vendados, declaró haber trabajado para "La Chapiza"

“Los jefes de Mazatlán nos pusieron a secuestrar gente para poder conseguir dinero, para poder seguir cuidando la plaza, a algunas personas las hemos soltado porque son conocidas de algún integrado por hay, a otras las hemos matado para seguir cuidando la plaza. Cholos no se alucinen, no cumple ‘La Chapiza’, se están muriendo de hambre y no pagan, yo pensé que La Chapiza tenía power y nos tienen muriendo de hambre los culer*s.” Fueron algunas de las palabras que expresó el hombre sometido.

