“Esta plaza ya tiene dueño”: sometieron a un supuesto miembro del Cártel de Sinaloa

La víctima se encontraba sin playera y con los ojos vendados, declaró haber trabajado para "La Chapiza"

Un grupo de personas armadas sometieron a un presunto sicario del Cártel de Sinaloa, la víctima estaba al centro del grupo sin playera y con los ojos vendados. La grabación de tan solo 1 minuto y 20 segundos, la cual circuló en redes sociales durante el domingo 30 de octubre, permitió ver a por lo menos ocho individuos con chalecos taticos y con el rostro cubierto.

“Gente de Obregón estoy aquí, me tienen amarrado por culpa de La Chapiza que me puso a trabajar, amenazándome a mi y a mí familia y así como a mí tiene a dos o tres chavos trabajando ya que ellos no cuentan con personal, unos porque los han matado, a otros los han agarrado, otros se han ido por falta de alimento no tienen ni que comer.”

La primera parte de la grabación son declaraciones del hombre sometido, quien señaló haber trabajado para La Chapiza, un grupo armado vinculado con el Cártel de Sinaloa. Luego de las declaraciones del hombre sometido uno de los individuos armados comenzó a insultar al también llamado Cártel del Pacífico.

Durante el video se pudo ver a por lo menos ocho sicarios armados (Foto: captura de pantalla/Twitter/@CajemeNews)

“Los jefes de Mazatlán nos pusieron a secuestrar gente para poder conseguir dinero para poder seguir cuidando la plaza, a algunas personas las hemos soltado porque son conocidas de algún integrado por hay, a otras las hemos matado para seguir cuidando la plaza. Cholos no se alucinen, no cumple La Chapiza, se están muriendo de hambre y no pagan, yo pensé que La Chapiza tenía power y nos tienen muriendo de hambre los culer*s.” Fueron las declaraciones de la víctima.

Tras estas declaraciones uno de los presuntos sicarios tomó la palabra y comenzó a amenazar a La Chapiza. Además información preliminar señaló que el hombre sometido habría sido ejecutado.

“Ahí está pá que la sociedad vea la clase de lacras que son esa p*nche chapiza que quieren venir a Obregón a hacer lo mismo que hacen en Culiacán y en Mazatlán: secuestrar y robar propiedades, no que muy v*rga, p*nche bola de lacras denle de comer a sus p*nches perros en vez de andar mandándose a hacer corridos p*nches muertos de hambre.”

La Chapiza o Los Chapitos son un grupo armado vinculado al Cártel de Sinaloa (Foto: Especial)

Además, las personas armadas exclamaron trabajar para un individuo conocido como Teniente Lobo. Cabe destacar que por las palabras usadas en el video se presume que los hechos tuvieron lugar en Sonora.

“Esta plaza ya tiene dueño y eso no va a cambiar bola de p*ndejos siempre ha sido su fuerte voltear gente pero ni así pueden ni podrán, bola de p*ndejos alucines y pal put* gobierno que los está apoyando pónganse v*rgas que la orden ya está y se llama sin llorar. Pura gente del Teniente Lobo.” Exclamaron los sicarios al termino de la grabación.

Cabe recordar que apenas el pasado jueves 27 de octubre circuló otra grabación en la que se pudo observar a presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) humillando a un supuesto miembro del Cártel de Sinaloa.

La víctima estaba tirada en el piso y mientras un individuo le sostenía las piernas otro le propinó varias patadas

En dicho video uno de los hombres armados sostuvo de las piernas a una persona que estaba tirada en el piso sin playera, a su vez otro individuo armado aprovechó para patear en la cara varias veces a la víctima.

Tras estas acciones uno de los presuntos sicarios del cártel de las cuatro letras comenzó a gritar “Pura gente del 08″ mientras expresaba diversas groserías. En el lugar además de los hombres armados había varias camionetas.

