La verdad oculta del video donde supuestos marinos bailan en una narcofiesta entre sicarios de Los Chapitos

Sicarios de los Chapitos en una supuesta narcofiesta en Sinaloa lucieron fuertemente armados y en algún punto tuvieron diferencias

En redes sociales se viralizó un video donde aparecen presuntos marinos festejando en una narcofiesta en el bastión del Cártel de Sinaloa. Entre risas, baile y alcohol, los sujetos armados bailan al rtimo de una canción del regional mexicano, mientras supuestos narcojuniors disfrutan del jolgorio.

En un segundo audiovisual se aprecia otra escena distinta, pues lo que habría comenzado como una celebración estuvo a punto de terminar en un enfrentamiento armado, si no fuera por la intervención de algunos asistentes que apaciguaron las tensiones.

En un primer momento se comenzó a cuestionar si en realidad se trataba de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), debido a las armas y equipo táctico que portaban, por lo que una de las versiones apuntaba a que en realidad eran sicarios disfrazados de agentes navales.

Lo cierto es que en diversos medios de comunicación se señalaba que era una fiesta de narcotraficantes, quienes supuestamente formarían parte del brazo armado de Los Chapitos, encabezados por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus hermanos Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López.

En redes sociales se viralizó un video donde presuntos marinos celebran en una fiesta de narcotraficantes

Sin embargo, el contexto detrás de las videograbaciones ha dejado en claro que no se trató de una narcofiesta, como se dio a conocer al principio. Anteriormente, fuentes consultadas por Infobae México confirmaron que los sujetos que aparecen bailando no son agentes de la Semar, ya que el uniforme que portaban no coincidía, sobre todo por las botas y el color de los chalecos tácticos.

Gente del Sombrero

Gracias a un rastreo en redes sociales se pudo determinar que la supuesta fiesta de narcos en realidad era parte de un video musical. Lo anterior se puede confirmar a través de dos fuentes: una modelo que participó en la grabación y el detrás de escenas que compartió el propio grupo en sus redes sociales.

Los autores del material audiovisual son el Grupo Clasificado, quienes realizaban la grabación de su canción Gente del Sombrero, por lo que solicitaron la presencia de modelos y supuestos actores para llevarla a cabo. Kenia Ayala, una de las mujeres que participó en el videoclip, compartió en su cuenta de Instagram lo que se vio detrás de las cámaras.

En el video de menos de 10 segundos se observa cómo un grupo de mujeres se retira del lugar donde los “supuestos marinos” bailaban para subir por unas escaleras que custodian unos sujetos armados. “Un detrás de cámaras de las grabaciones de @grupoclasificado_oficial”, se lee en la descripción de la publicación.

En redes sociales se viralizó un video donde presuntos marinos celebran en una fiesta de narcotraficantes

Asimismo, en su página de Facebook, Grupo Clasificado subió un clip donde aparecen los mismos hombres disfrazados de marinos sacando los “pasos prohibidos”. Sin soltar sus supuestas armas, el par de individuos bailan rodeados por los integrantes de la banda musical quienes revisan sus celulares, mientras de fondo se escuchan gritos y ritmos del regional mexicano.

“Se puso rara la peda. Así se grabó ‘Gente del Sombrero’”, se lee en la descripción del video que fue subido a redes sociales el pasado 15 de octubre, el cual fue clasificado por la banda musical como una publicación de “humor”.

No obstante, cabe mencionar que si bien no se trató de una narcofiesta entre miembros de Los Chapitos, sí tiene relación con el Cártel de Sinaloa. Y es que la letra de la canción hace una referencia explícita a Ismael Zambada, el Mayo.

“Ya son más de 30 años y por el respeto que se ha dado el Mayo sigue rifando. Él recuerda su corona y si es ranchero porta sombrero, va de lado y no se dobla (...) Pura gente del sombrero, somos Zamabada al 100% ordena y manda el ranchero”

Sin embargo, no es la única mención que Grupo Clasificado hace hacia el Cártel de Sinaloa, pues en el álbum “Aprendimos a Jugar” -donde aparece esta canción- también hacen alusión a varios integrantes de dicha organización criminal, como en la titulada Arriba el Chapo Guzmán o Gente de Iván.

SEGUIR LEYENDO: