“En Belilandia”: la cantante no sabía el doble sentido de “mazacuata” y qué es un mingitorio

La cantante se mostró sorprendida por el juego de palabras (Foto: Instagram/@belindapop/ HBO Max)

Belinda todo el tiempo está “¡Ganando, como siempre!” y en esta ocasión es por su viral éxito tras su participación en La divina comida, el nuevo reality show de cocina de HBO Max en el que 16 famosos deben hacer uso de sus habilidades para cocinar y demostrar qué tan buenos anfitriones son, aunque ello triunfó por otra cosa.

La cantante pop se sumó a un episodio donde José Ángel Bichir -una de las estrellas del reality- fue el anfitrión de la noche y preparó una increíble cena para sus invitados, entre los que se encontraban Manu NNa y Verónica Toussaint quien aprovechando de sus habilidades como comediante no dudó en su primera oportunidad en hacer de la también actriz “el chiste de la noche”, algo que aunque ha sido muy divertido para miles de usuarios, otros cuantos aseguraron que su reacción fue de molestia.

Ante el evidente gran aspecto físico de la ex prometida de Christian Nodal, la preocupación de su cocinero porque todo, pero en especial ella, consumieran todo lo que había preparado, inició el controversial momento. Bichir retomó la importancia de priorizar el consumo de pan germinado y evitar comer harinas refinadas, pero Belinda fue directa y aseguró que “come de todo”.

La cantante y la actriz posando juntas después de grabar el capítulo (Foto: Twitter/@@veronicatouss)

“¿Masa madre? ¡No!, ¿pues entonces yo qué futuro tengo? Porque yo como de todo. Pizza, masa madre, masa padre”, dijo la intérprete de El baile del Sapito, a lo que Verónica Toussaint le jugó una broma afirmando que hasta come “mazacuata”, siendo captado a la primera por el resto de los asistentes, menos por ella.

Las risas de la actriz ganadora del Premio Ariel a la Mejor Coactuación Femenina fueron tan grandes e imparables que la incertidumbre en la cantante crecía a cada segundo, al grado de que los demás tuvieron que intervenir ante la pregunta de Belinda que ha sido tomada de diferentes maneras a pesar de que no fue en un tono molesto: “¿Qué? ¿De qué me perdí? Oye, por favor, compartan el chiste”, respondió Belinda en total seriedad, “No tengo ni idea de que es esa palabra”.

De manera inmediata intervino el comediante que representó a la comunidad LGBT+ en una de las temporadas de LOL México -de Eugenio Derbez- para darle mayor contexto a la cantante y hasta bautizar el “mundo donde vive ella”:

“Es que dijo que tú comes mi mazuata (...) En Belilandia no existe la palabra mazacuata, Belinda se las va a enseñar... La mazacuata es la... El, el ese del hombre”, comentó entre risas el influencer.

Al dejarle en claro que se trataba de una palabra con doble sentido que había referencia a la parte íntima de un hombre, Verónica Toussaint trató de suavizar el momento al asegurar que “Qué bueno que todavía hay personas como Belinda, que son inocente y de verdad no sabía el significado de la mazacuata”, pero el momento dejó de ser chistoso y pasó a ser incómodo.

Belinda no sabe qué es un mingitorio

La cantante en La divina comida ha resultado ser el gran acierto en el nuevo reality show de cocina de HBO Max, pues la mayor parte de los momentos virales sobre el show son por ella. Cómo en otro capítulo, cuando en una juego de adivinanzas la estrella también española no reconoció que es un mingitorio.

La actriz ha ganado gran popularidad gracias a dicho programa (Foto Instagram: @belindapop)

Sin pensarlo dos veces decidió declinar a su oportunidad de ganar pues prefirió confesar que no sabía qué era, para qué se usaba o donde se colocaba, algo que ha tomado también gran viralidad en redes sociales, ya que a pesar de que estos se encuentran en los sanitarios de los hombres, muchos han tachado la información de “cultura general”.

SEGUIR LEYENDO: