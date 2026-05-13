Rosa Icela Rodríguez presume fotos con pobladores de Chilapa, tras ser desplazados por un grupo criminal

(Crédito: X@rosaicela_)

La secretaria de Gobernación, Rosa icela Rodríguez, compartió fotografías en su cuenta oficial en ‘X’ en donde se muestra que sostuvo una reunión con la comunidad de Alcozacán, Chilapa, Guerrero, esto en seguimiento a la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El diálogo con la comunidad dio como resultado el retiro de bloqueos, así como brindar atención médica y la distribución de alimentos, de acuerdo con la titular de la Segob.

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Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, también participó en el encuentro; también en ‘X’, compartió que se sumó a los esfuerzos federales, así como para “mantener presencia en el territorio, privilegiando siempre el diálogo, la seguridad y la atención cercana a la población”.

El Congreso Nacional Indígena acusó a la gobernadora de Guerrero de proteger a Los Ardillos, aunque se señaló que la seguridad compete al ámbito federal. | (Crédito: Rosa Icela Rodríguez)

Ambas funcionarias refrendaron su compromiso para acompañar y asegurar a las familias de Chilapa.

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Estas son las primeras imágenes difundidas por las autoridades tras días en donde la comunidad indígena ha denunciado ser víctima de ataques armados y con drones por parte de los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos, quienes se disputan el control del territorio.

De acuerdo con testimonios de pobladores, los ataques comenzaron el pasado 6 de mayo y se han mantenido constantes, provocando asesinatos, destrucción de vivienda y desplazamiento. Incluso cuando la presidenta desconocía la situación e instruyó a la Segob viajar a la entidad, algunos pobladores exigieron la presencia de Claudia Sheinbaum.

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Gobernadora de Guerrero, señalada de colaborar con grupos criminales

El Congreso Nacional Indígena (CNI) acusó a la gobernadora Evelyn Salgado de proteger al grupo criminal Los Ardillos, al respecto, José Filiberto Velázquez, sacerdote y defensor de derechos humanos, contó en exclusiva a Infobae México, que puede haber varias interpretaciones, ya que la falta de acción genera dudas. Precisa que el tema de la seguridad pública y el crimen organizado corresponde al ámbito federal. Aunque el gobierno estatal tuviera intención de intervenir, la coordinación tendría que estar a cargo de la Fiscalía General de la República, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y el Ejército, como ocurrió en el caso de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, donde ni el gobernador tenía conocimiento.

Un grupo de desplazadas lanzó un mensaje en video dirigido al presidente estadounidense, solicitando ayuda frente a la violencia armada de Los Ardillos, la falta de respuesta oficial y la crisis humanitaria que viven sus comunidades. (Mejorada con IA)

Velázquez considera que la situación es más compleja y que responde, en primer lugar, a la incapacidad del Estado para enfrentar a estos grupos y, en segundo, a la falta de presupuesto, protocolos e instrucciones de alto nivel. Sostiene que, más allá de culpar al gobierno estatal o a la gobernadora, la Federación también debe asumir su responsabilidad.

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No atribuye la presencia de estos grupos únicamente a posibles vínculos con la actual administración estatal, ya que Los Ardillos operan en la zona desde hace unos 12 años, durante gobiernos anteriores, incluyendo el de Astudillo.

¿Qué ha dicho la presidenta de México?

Durante su conferencia de prensa de este miércoles 13 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ayer se liberaron tres bloqueos en comunidades, todos mediante el diálogo, lo que permitió el ingreso de un grupo de la Guardia Nacional.

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La exigencia del representante del CIPOG-EZ responde a la percepción de abandono de las comunidades originarias en Guerrero, mientras la reacción oficial ha consistido en enviar a la secretaria de Gobernación para atender los hechos. (Infobae-Itzallana)

Detalló que en el operativo participó la defensa junto a la coordinadora de la Comisión de Víctimas, Yuriria Rodríguez Estrada, quien se acercó a las personas afectadas, así como un grupo de la Secretaría de Gobierno de Guerrero.

Sheinbaum señaló que la estrategia para neutralizar la presencia de grupos generadores de violencia incluyó la atención desde el día previo por parte de la Secretaría de Gobernación y la gobernadora, quienes mantuvieron enlaces con las autoridades en Chilpancingo y, ese mismo día, se trasladaron a las comunidades para revisar personalmente la situación de los habitantes.

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