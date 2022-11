El gesto de Checo Pérez con Hamilton que aplaudió la afición en el Gran Premio de México

Previo a la ceremonia de premiación del Gran Premio de México, Checo Pérez pidió a la afición no abuchear a Lewis Hamilton (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Terminó una edición más del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez y la afición se entregó al piloto mexicano Sergio Checo Pérez pues el corredor de Red Bull Racing volvió a subir al podio tras terminar en tercer lugar, por lo que los seguidores de Checo aplaudieron su logro.

Sin embargo, previo a que se realizara la ceremonia de premiación, el público fue testigo de la amabilidad de Checo Pérez pues defendió a Lewis Hamilton y realizó un gesto frente a los miles de espectadores que estaban en las gradas del Foro Sol ya que fue considerado como “caballerosidad” por parte de la afición de la Fórmula 1.

Debido a que a lo largo de la carrera Checo Pérez intentó rebasar a Hamilton sin éxito, el público mexicano consideró al británico como el “culpable” de que el tapatío no quedara detrás de su compañero de escudería Max Verstappen, así que cuando el piloto bajó de su monoplaza y compartió unas palabras de su resultado, los fans de Checo Pérez lo abuchearon para impedir que su voz se escuchara.

Checo Perez detiene los abucheos a Lewis Hamilton en el GP de la Ciudad de Mexico#Formula1 #F1 #F1esta #MexicoGP pic.twitter.com/lFdpS1zsKY — F1almaximo (@F1almaximo1) October 31, 2022

Pero como Checo Pérez estaba en el lugar, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, así que el tapatío intervino para que Lewis Hamilton pudiera externar su discurso tras quedar en el segundo lugar del Gran Premio de México. Con el dedo, el piloto jalisciense hizo la seña de “no” para que se detuvieran los abucheos.

A espaldas de Hamilton, Pérez se volteó al público e insistió para que se detuvieran los abucheos y dejaran al británico hablar ante la prensa. El momento fue captado por la transmisión oficial de la Fórmula 1 y las diferentes televisoras que transmitieron la carrera.

Las muestras de desprecio contra Hamilton no duraron mucho ya que algunos sí acataron la petición de Sergio y dejaron que el piloto de Mercedes Benz tomara el micrófono para hablar sobre el resultado de la carrera. Y es que parte del discurso que Hamilton dedicó fueron algunas palabras a la afición mexicana por la euforia que mostraron a lo largo de los tres días que la Fórmula 1 estuvo en el país.

El momento justo en el que @SChecoPerez desaprueba a la tribuna, pidiéndoles NO abuchear de forma tan estúpida e injustificada a @LewisHamilton

Grande Checo!!.. https://t.co/lSmFb5yrqY — Ramón Estrada (@ra_estrada) October 31, 2022

“Felicito al público, hace ver todo muy lindo. Tengo mucho amor por México, qué gran carrera ponen siempre, es un evento fantástico”, fueron parte de las palabras que expresó Lewis Hamilton.

Aquel gesto de Checo Pérez con su rival en la carrera rápidamente tomó fuerza en redes sociales pues entre los usuarios criticaron al público que empezó con los abucheos y cómo Pérez intentó impedirlo.

“El momento justo en el que @SChecoPerez desaprueba a la tribuna, pidiéndoles NO abuchear de forma tan estúpida e injustificada a @LewisHamilton Grande Checo!!..”, “¡Bravo! por #ChecoPérez que ayer indicó al público que dejara de abuchear a #Hamilton antes de la ceremonia de entrega de premios en el #MexicoGP” y “Checo Pérez diciendo con el dedo NO al público cuando empezaron a abuchear a Hamilton Lewis siempre mostró respeto y agradecimiento al público mexicano, no se entiende los abucheos. Dejen ser tóxicos”, fueron algunos de los comentarios que circularon en redes.

En el Gran Premio de Gran Bretaña, Checo Pérez y Hamilton compartieron podio (Foto: REUTERS/Molly Darlington)

Finalmente ambos pilotos subieron al podio y olvidaron los abucheos de la tribuna. Y es que otra de las escenas que más llamó la atención en el Gran Premio de México fue la celebración del papá de Checo Pérez y el de Lewis Hamilton ya que juntos se abrazaron y se felicitaron por el triunfo de sus hijos. Incluso el papá de Hamilton le dio un beso a Antonio Pérez por el podio de sus hijos, tal como pasó en el Gran Premio de Gran Bretaña.

SEGUIR LEYENDO: