Delfina Gómez ganó en tribunales: Dresser, Riva Palacio y Marko Cortés deben borrar mensajes en su contra

(Foto: Twitter/@delfinagomeza)

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ordenó a diversas personalidades —entre ellas el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, la politóloga Denise Dresser y el periodista Raymundo Riva Palacio— retirar publicaciones que degraden la imagen de la morenista Delfina Gómez Álvarez.

Esto en acatamiento a una orden judicial para emitir medidas cautelares a favor de Gómez Álvarez, ya que se determinó que dichas publicaciones rayan en la violencia política de género.

El acuerdo fue emitido este fin de semana, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de México (ITEEM), determinara una resolución favorable a Morena. Con ello se impugnó una primera negativa del IEEM a emitir las medidas precautorias de protección.

Así finalmente, tras el fallo, el instituto dio 48 horas para que los señalados como responsables de violencia política de género retiren diversas publicaciones en redes sociales referentes a Delfina Gómez.

(foto: Twitter)

Cabe recordar que la queja de legisladora de Morena fue interpuesta el primero de septiembre de este 2022 en el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual remitió el expediente a las autoridades estatales.

De acuerco con la queja emitida por Morena, la hoy virtual candidata morenista a la gubernatura mexiquense fue señalada como “delincuente electoral”, así mismo en otras publicaciones sus adversarios aseguraron que la carrera política de la maestra fue impulsada por el presidente López Obrador, para colocarla en la contienda por la gubernatura del estado de México en 2023.

Así, durante el fin de semana reciente, el Tribunal Electoral del Estado de México resolvió el recurso de apelación de Morena contra el criterio del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), que negó otorgar medidas cautelares ante esta denuncia de violencia política.

Por tanto, el TEEM ordenó al secretario ejecutivo del IEEM para que emita nuevas medidas cautelares para el retiro de publicaciones y que los denunciados se abstengan de publicar o emitir pronunciamientos idénticos o similares.

Lo anterior porque dichos contenidos podrían generar perjuicios a Delfina Gómez, pues tendrían el propósito de ofender, denostar, descalificar y estimar una afectación a su esfera de derechos político-electorales.

El pasado miércoles, el TEEM notificó la resolución a las denunciantes, colectivo de diputadas federales de Morena y ciudadanas, representado por la diputada Andrea Chávez.

Andrea Chávez, Julieta Ramírez, Adriana Bustamante y Ana Ayala interpusieron una queja ante el INE por violencia política contra Delfina Gómez (Foto: Twitter/@JulietaRamirezP)

Polémicas contra Delfina

A inicios de septiembre de este año, un grupo de diputadas federales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentaron una queja ante elINE) denunciando violencia política en materia de género contra quien hasta el pasado 31 de agosto se desempeñó como titular de la Secretaría de la Educación Pública (SEP).

Uno de los principales argumentos en su contra ha sido su presunta responsabilidad en el desvío del sueldo de los trabajadores del ayuntamiento en Texcoco cuando esta lo presidía entre 2013 y 2015.

Sin embargo, Dresser respondió a la acusación de Rafael Llergo, pues aseveró a través de su cuenta de Twitter que a Gómez Álvarez no se le critica por ser mujer, sino por desviar recursos. “A Delfina Gómez no se le critica por ser mujer. Se le critica por desviar recursos descontados a los trabajadores, lo cual es un delito electoral. La multa (por ley) es al partido, no a la persona. Háganse cargo en Morena de las/los candidatos que defienden y encubran”.

SEGUIR LEYENDO: