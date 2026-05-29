FIFA reconoce el Récord Guinness que México rompió con el mural futbolero (REUTERS/Luis Cortes)

México rompió el Récord Guinness con mural futbolero más grande, la pintura fue presentada el 24 de mayo, las obras combinan la historia del futbol en México y las leyendas de la Copa Mundial; está ubicado en la avenida Centenario, esquina con Oriente 157 en la colonia Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

A menos de 15 días de la Copa Mundial 2026, la FIFA reaccionó a este mérito que logró la sede mundialista. El reconocimiento de la FIFA por el Récord Guinness obtenido gracias al mural futbolero más grande del mundo pintado con pincel coloca a México como referente internacional en la cultura del futbol.

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La obra monumental, ubicada en la Ciudad de México, simboliza la pasión nacional por este deporte y destaca a la capital como anfitriona rumbo a la próxima Copa Mundial 2026.

FIFA reconoció el mural de México que impuso un nuevo Récord Guinness (X/ @FIFAcom)

La FIFA hace oficial el reconocimiento a México

La FIFA difundió públicamente la obtención del récord mundial por parte de México a través de sus cuentas oficiales. En su mensaje, destacó que el mural fue ejecutado “completamente con pinceles y acrílicos” y celebró que la capital mexicana “esté lista para dar la bienvenida al mundo”.

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Esta intervención urbana fue presentada por la FIFA como emblema de la cultura futbolística nacional y la capacidad de la Ciudad de México para fortalecer el espíritu de inclusión e historia alrededor de la próxima Copa Mundial.

Más allá de su magnitud física, el mural funcionó para promocionar al país ante la comunidad internacional y reflejar la relevancia cultural asociada al torneo de 2026.

La FIFA difundió públicamente la obtención del récord mundial por parte de México a través de sus cuentas oficiales (REUTERS/Luis Cortes)

Proceso de validación del Récord Guinness

El mural fue presentado ante Guinness World Records como una pieza artística de gran formato, ejecutada totalmente por manos mexicanas. Con una dimensión superior a 200 metros cuadrados, la obra requirió noventa días de trabajo, siempre empleando pinceles, brochas y acrílicos, en cumplimiento estricto de los lineamientos de certificación.

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El procedimiento para obtener el reconocimiento abarcó varios pasos clave:

Creación de la obra conforme a criterios establecidos: uso exclusivo de pinceles y acrílicos.

Registro fotográfico y documentación durante todas las etapas.

Medición precisa por representantes calificados para certificar el área pintada.

Revisión final y validación otorgada oficialmente por Guinness World Records.

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Carlos Alberto Badillo Cruz, creador artístico y director del mural, enfatizó que la dificultad técnica radicó en el nivel de detalle exigido: “Lo que usamos nosotros fue pincel, algunas brochas, diferentes tipos de pincel para poder lograr con mucho detalle y con mucha precisión representar todas las formas que contiene”, compartió ante los medios.

México recibió la validación del Récord Guinness por haber realizado un mural de fútbol pintado exclusivamente con pinceles y acrílicos (REUTERS/Luis Cortes)

De acuerdo con el artista, la realización de la pieza implicó investigación y un proceso creativo orientado a narrar la tradición futbolística mexicana desde una perspectiva visual. Fue así como México recibió la validación del Récord Guinness por haber realizado un mural de fútbol pintado exclusivamente con pinceles y acrílicos, obra creada por artistas nacionales en un lapso de 90 días.

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La FIFA celebró este logro en sus canales oficiales, presentándolo como una muestra de la identidad, la historia y el espíritu futbolero del país de cara al papel central que tendrá durante el torneo mundialista.