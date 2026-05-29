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Emiliano Aguilar defiende a Pepe Aguilar y afirma que no merece la polémica por Ángela y Nodal: “Se ve más estresado”

El cantante lleva cuatro años sin hablar con Pepe Aguilar, aunque reconoce que desea una reconciliación

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Emiliano Aguilar
El cantante lleva cuatro años sin hablar con Pepe Aguilar, aunque reconoce que desea una reconciliación. (Facebook Emiliano Aguilar / Pepe Aguilar)

Emiliano Aguilar defendió a su padre Pepe Aguilar y aseguró que la polémica en torno a Ángela Aguilar y Christian Nodal lo ha afectado más de lo que merece. El cantante lo dijo en entrevista con El Gordo y La Flaca, donde también presentó su próximo álbum en homenaje a su abuelo Antonio Aguilar.

Cuatro años lleva Emiliano sin hablar con su padre. Pese a eso, confesó que fue a verlo en secreto a un concierto del festival Besame Mucho: se puso un pasamontañas y guantes para que nadie lo reconociera y no robarle la atención al cantante. “Lo voy a saludar después”, pensó. Pero cuando volteó, alguien estaba ahí que no quería ver, y se fue sin acercarse.

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“Todo lo que le está pasando a mi papá no se lo merece”

A mediados de 2024, Emiliano Aguilar escribió "GPI" (gracias por invitar) en una publicación de su padre, quien compartió una fotografía de ambas familias durante la ceremonia.
Emiliano fue en secreto a un concierto de su padre en el festival Besame Mucho con pasamontañas y guantes para no robarle protagonismo, pero se fue sin saludarlo porque había alguien presente que no quería ver.(emiliano_aguilar.t, pepeaguilar oficial / Instagram)

En el programa, Emiliano fue directo al hablar del estado actual de su padre: “Todo lo que le está pasando ahorita a mi papá no se lo merece, la neta. Mi papá no sale a hablar, no sale a decir nada. Tiene muchas cosas y siempre está trabajando todo el tiempo. Con todo el trabajo que tiene, más todo esto que está pasando con mi hermana y con Nodal y con todo ese rollo, ha de estar bien estresado y bien agüitado, bien triste”.

El cantante fue claro al señalar el origen del problema: “Pues por equivocaciones de otras personas”. Y agregó que desde la boda de Ángela con Nodal “cambiaron muchas cosas”. “Al principio estaba bien, y ahorita ya no”, dijo. “Está gacho ver a mi papá así, la neta. No me gusta verlo así, pero no puedo hacer nada... algún día me gustaría hablar con él otra vez”.

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Un álbum para Antonio Aguilar y una reconciliación pendiente

Emiliano Aguilar descartó una posible reconciliación con su papá.
El cantante atribuye el desgaste de Pepe Aguilar a "equivocaciones de otras personas" y asegura que desde la boda de Ángela con Christian Nodal "cambiaron muchas cosas" en la familia. (Redes Sociales)

El motivo oficial de su visita al programa fue el lanzamiento de su álbum de diez canciones dedicado a ”El Charro de México", su abuelo, a quien recuerda de pie en su último tour pese a estar enfermo de cáncer. “Se paró por la gente. Para mí, mi abuelo es una inspiración, porque yo estoy aquí por la gente”, dijo visiblemente conmovido.

Sobre la reconciliación con su padre, Emiliano puso condiciones propias: “Quiero lograr más cosas yo mismo. Y ya cuando logre más cosas, para demostrarle a todos que yo sí puedo, lo voy a invitar a comer. Y yo pagar la cuenta”.

Luego añadió: “Todo hombre quiere a su padre, machín. Yo lo quiero mucho a mi papá”.

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