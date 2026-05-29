Emiliano Aguilar reveló que no perdonará a Christian Nodal por agresivos mensajes en la madrugada: “Insultó a mis hijas”

Emiliano Aguilar afirma que Nodal cruzó un límite que no piensa perdonar: según dijo en una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, el cantante le habría escrito a las 3:40 de la madrugada para insultar a sus hijas, en un conflicto que se suma a la ruptura que mantiene con Ángela Aguilar y con parte de la familia Aguilar.
El choque entre ambos no sería nuevo. En abril de 2026, Emiliano elevó sus ataques contra Christian Nodal, a quien llamó “perro”, lo retó públicamente a una pelea y aseguró que tenía un video capaz de destruir su carrera.
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Emiliano también acusó a Nodal de hacerle llamadas intimidatorias y de faltarle al respeto a Ángela Aguilar y a Cazzu. Nodal no ha respondido públicamente a esas provocaciones recientes y que se ha mantenido al margen en redes sociales y entrevistas.
La explicación que dio Emiliano sobre el origen de su enojo apareció en un fragmento de la entrevista que se transmitirá completa este fin de semana. Ahí sostuvo: “El vato me mandó un mensaje a las 3:40 de la mañana e insultó a mis hijas... a mí insúltame lo que quieras pero con mis hijas no”, dijo Emiliano al programa El minuto que cambió mi destino.
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Emiliano Aguilar dice que su relación con Ángela Aguilar está rota
Además del pleito con Christian Nodal, Emiliano hizo una definición directa sobre su vínculo con Ángela Aguilar. Dijo que la relación entre ambos está rota y que no le interesa recuperarla.
Ese distanciamiento forma parte de una confrontación más amplia con los Aguilar. Esto se suma a los enfrentamientos constantes de Emiliano con su padre Pepe Aguilar y con sus medios hermanos Leonardo y Ángela.
Emiliano es el primogénito de Pepe Aguilar, pero el rompimiento con su padre se remonta a una década atrás. La fractura comenzó cuando fue arrestado por tráfico de personas al intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos con cuatro personas en la cajuela.
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En ese momento, Pepe Aguilar salió en su defensa, incluso grabó un video en el que dijo: “Mi hijo no es un delincuente; estamos con él en cuerpo y alma”.
Después, Emiliano se declaró culpable, aunque salió libre tras llegar a un acuerdo con la fiscalía. A partir de ese episodio, la relación con su padre se fue enfriando hasta llegar a una confrontación abierta.
El conflicto con Nodal ya había tenido otro episodio en 2025
La enemistad entre Emiliano y Nodal ya había tenido señales públicas antes de 2026. Emiliano acusó al cantante de haberlo bloqueado después de discutir por asuntos personales y familiares, sobre todo por temas relacionados con Ángela Aguilar.
Esa secuencia reforzó una disputa que se ha expresado con reproches, amenazas e indirectas públicas.
Emiliano ha sostenido que nunca tuvo una relación cercana con Nodal y afirma que ni siquiera fue invitado a la boda de su hermana Ángela con el cantante.
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