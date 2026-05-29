México

Euro hoy en México: cotización de apertura del 29 de mayo

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen SECPEQ3UEBEPTO5YTGXHZONXVI

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,19 pesos mexicanos, manteniendo el mismo nivel que el precio de cierre anterior, con una variación porcentual de 0% respecto a la sesión previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,4%, aunque su variación interanual muestra una caída del -6,3%.

El euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cuatro días, reflejando un fortalecimiento de la moneda europea frente a la mexicana.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,14%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,83%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de mayo? Atrasos en estaciones de la L7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de mayo? Atrasos en estaciones de la L7

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 29 de mayo

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 29 de mayo

Jalisco: este es el precio de la gasolina hoy

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa diariamente el costo de las gasolinas en México

Jalisco: este es el precio de la gasolina hoy

Gasolina en Ciudad de México: precio de la magna, premium y diésel este 29 de mayo

El precio de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Gasolina en Ciudad de México: precio de la magna, premium y diésel este 29 de mayo

Nuevo León: el precio de la gasolina hoy

El precio de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Nuevo León: el precio de la gasolina hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fracasa Indep al subastar inmuebles vinculados a “El Mencho” y Alfredo Beltrán Leyva: nadie quiso comprarlos

Fracasa Indep al subastar inmuebles vinculados a “El Mencho” y Alfredo Beltrán Leyva: nadie quiso comprarlos

Catean inmueble en Ecatepec: aseguran droga y detienen a dos presuntos narcomenudistas

Vinculan a proceso a “El Yazbeth”, objetivo prioritario de la Operación Restitución en Edomex

Vinculan a proceso a líder transportista de Cuautla, Morelos, ligado al Cártel de Sinaloa

Enfrentamiento en Edomex deja dos muertos y un presunto miembro de la Familia Michoacana detenido

ENTRETENIMIENTO

Resurge video donde Pepe Aguilar dice que Ángela Aguilar marcó tendencia con su corte de cabello antes que Dua Lipa

Resurge video donde Pepe Aguilar dice que Ángela Aguilar marcó tendencia con su corte de cabello antes que Dua Lipa

Así fue la polémica boda en Roma de Nodal y Ángela Aguilar: el tatuaje, el anillo y el maquillista que lo revelaron todo

Funan a Hayley Williams por festival de lujo en Cancún: verla costaría más de 40 mil pesos

Emiliano Aguilar defiende a Pepe Aguilar y afirma que no merece la polémica por Ángela y Nodal: “Se ve más estresado”

Emiliano Aguilar reveló que no perdonará a Christian Nodal por agresivos mensajes en la madrugada: “Insultó a mis hijas”

DEPORTES

¿Titular en el Mundial 2026? Guillermo Ochoa revela cómo imagina el debut de México ante Sudáfrica

¿Titular en el Mundial 2026? Guillermo Ochoa revela cómo imagina el debut de México ante Sudáfrica

Wi-Fi gratis en los estadios del Mundial 2026: cómo conectarse y qué planes de datos convienen en México

Checo Pérez habla sobre Cadillac tras rumores de su salida del equipo de Fórmula 1

Canelo Álvarez acepta que cometió errores en la pelea contra Terence Crawford que le costó su campeonato unificado

FIFA reconoce el Récord Guinness que México rompió con el mural futbolero