Euro hoy en México: cotización de apertura del 29 de mayo

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,19 pesos mexicanos, manteniendo el mismo nivel que el precio de cierre anterior, con una variación porcentual de 0% respecto a la sesión previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,4%, aunque su variación interanual muestra una caída del -6,3%.

El euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cuatro días, reflejando un fortalecimiento de la moneda europea frente a la mexicana.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,14%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,83%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.