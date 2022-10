Por qué Niurka Marcos bloqueó a Juan Vidal de redes sociales en medio de su romance

(Foto Instagram: @niurka.oficial)

Durante La Casa de los Famosos 2 se conformó una de las parejas más polémicas en el mundo del espectáculo, pues Juan Vidal y Niurka Marcos comenzaron a salir en plan romántico no sólo en el reality, sino después. Esto desató desde el primer momento una serie de reacciones por parte de famosos pertenecientes a la farándula mexicana, como Cynthia Klitbo -ex pareja del artista- quien le advirtió a la cubana en repetidas ocasiones que él no era un buen prospecto.

Sin embargo, a la vedette no le importó y continuó viviendo su noviazgo al máximo, pero en días recientes, las alertas se encendieron cuando los fans de ambos se percataron que Niurka ya no seguía a Juan Vidal en redes sociales.

Ante esta situación, la cubana fue abordada por los medios de comunicación y explicó si terminó su relación con el polémico famoso o cuál fue la razón detrás de estas acciones.

“Lo bloquee yo, porque me encabron*, discutimos y le dije next”, comenzó a decir.

Sin embargo, la vedette no dio por finalizado su romance y ahondó en que próximamente platicará con Vidal para poder ver la posibilidad de una reconciliación.

“No (hemos terminado) todavía falta una conversación pendiente, también lo dije en las redes: conversamos para estar quietos y tranquilos, pero él está allá en Santo Domingo, yo estoy aquí en México y hay que sentarnos a hablar y si no tenemos esa conversación, obvio next. Y no pasa nada, al rato les cuesto el chisme”, apuntó.

Cabe recordar que fue en días pasados cuando algunos internautas se percataron de la tensión que podría existir entre la pareja y en una publicación que Niurka colocó en sus redes recientemente, uno de sus seguidores la cuestionó al respecto.

“Pero k pasó con Juan k pasó”, le escribió.

Ante esto, la cubana respondió: “No me importa” y agregó un emoji de carita riéndose.

Cabe recordar que esta polémica se dio después de que en septiembre la pareja hiciera público que se habían comprometido y tendrían una ceremonia nupcial muy lejos de lo tradicional.

Fueron los propios intérpretes quienes compartieron la enhorabuena con sus fans durante un encuentro con los medios recuperado por Venga la Alegría. De acuerdo con la vedette cubana, se comprometieron durante su reciente visita a Perú, donde Juan Vidal le pidió matrimonio con una pulsera a juego con un anillo que él porta desde que le dio el sí.

“Me regaló esta pulsera y se puso su anillo que es obviamente a juego de la pulsera, lo hizo en una ceremonia bonita en Machu Picchu”, comenzó.

Como era de esperarse, la pareja fue cuestionada sobre por qué no se comprometieron con un clásico anillo y, sin profundizar en detalles confesaron que decidieron hacerlo de esta manera porque tienen planeada otra propuesta de matrimonio donde tienen considerado darse sus respectivas argollas. Según contó el actor de Soltero con hijas, fue idea de su ahora prometida que su romántico momento sea fuera de lo tradicional.

“Yo creo que más adelante, pero yo quiero hacerlo diferente”, dijo Marcos. “Ella lo quiere hacer diferente, por eso me adelanté yo e hice este compromiso”, agregó Juan Vidal en ese entonces.

