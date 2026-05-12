Euro hoy en México: cotización de cierre del 12 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,22 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,17% respecto al precio de cierre anterior de 20,25 pesos mexicanos. Fuente: Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,44%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,22%.
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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 4,59%, por debajo de la volatilidad de referencia de 6,17%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
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