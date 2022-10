Chucho Rivas hará vibrar por primera vez el Lunario de la CDMX con un innovador giro a la baladas románticas

(Foto: Instagram chuchorivass)

Chucho Rivas dará por primera ocasión un íntimo concierto en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 30 de octubre y hará vibrar a aquellos enamorados que busquen reencontrarse con la balada pero de una forma completamente innovadora y refrescante.

Es por ello que, en plática con Infobae México, el joven de 25 años habló un poco sobre todo lo que conlleva para él presentarse en un recinto tan importante y se adentró en todos aquellos momentos que le permitieron llegar hasta ahí.

Para conocer un poco sobre los orígenes de Chucho habría que remontarse hace unas décadas a una escuela en Mazatlán, Sinaloa, donde uno de sus profesores de música se percató que tenía talento e incentivó a los padres del menor para que lo apoyaran en ese camino.

“Era hiperactivo porque me sacaban muy seguido de clase, entonces él vio como una opción justificar mis faltas en la escuela con estar cantando en eventos de la escuela, entonces creo que fue un maestro que me ayudó y me dio norte en un momento en que yo no entendía que pasaba con mi cabecita y que estaba sintiéndome distraído”, contó entre risas.

Fue a partir de ese momento donde la música se volvería una de las mayores pasiones de Chucho y, posteriormente, cuando pudo subirse a una tarima por primera vez se percató que el canto era su pasión.

“Según yo tenía como unos ocho años (la primera vez que me subí a un escenario) y fue en un salón de fiestas el día de las madres, me acuerdo perfecto que yo no sabía que cantaba hasta que citaron a mi mamá y a mi papá. Ellos pensaban que otra vez había hecho algo, ellos pensaron que era un reporte, pero me pongo a cantar algo, empezaron a llorar y dijeron: ‘No sabíamos que canta el niño’”, recordó.

Para Chucho Rivas el éxito que tiene su carrera no sólo se lo atribuye a su esfuerzo de años, sino que tiene presentes a aquellas personas que no han dejado de apoyarlo para conseguir sus sueños. En este sentido, el artista no sólo recordó a aquellos profesores que se percataron de su talento o de sus familiares que lo han acompañado a lo largo de los años, sino que evocó a Erik Rubín, con quien tiene colaboraciones y el cual produjo su primer disco titulado Amarte y Perderte.

“El camino es de coincidencias y de ángeles en la vida, Erik es uno de ellos y lo conocí porque una persona que escuchaba mis videos lo conoció en un gimnasio y le dijo: ‘Oye, conozco a Chucho fíjate si tiene talento o no’ y una pregunta muy inocente se convirtió en que Erik dijera: ‘Si lo conoces, mándamelo al estudio’”, recordó Chucho.

A partir de ese momento, el intérprete de éxitos como Cuando te veo, Rincones de tu cuerpo o Qué mas da viajó de Mazatlán, Sinaloa, viajó a Ciudad de México para encontrarse con el ex Timbiriche sin saber que desde ahí comenzaría una importante relación profesional y de amistad con el cantante y su familia.

“Desde un inicio algo vio y me dio incluso la seguridad para que me convirtiera un cantautor, yo ya componía, pero no las sacaba porque creía que no eran buenas (...) y él me dijo: ‘No necesitamos pedirle a otros compositores, tienes las canciones y hay que darle para adelante’ (...) desde el día uno nos volvimos como familia y equipo”.

Y es que la estrecha relación con la familia de Andrea Legarreta o el intérprete de Con todos menos conmigo no se limita a los miembros más grandes de la familia, pues el joven oriundo de Sinaloa también ha colaborado musicalmente con Mía Rubín en canciones como Flecha o Me rehúso.

“Erik tiene el estudio en su casa, entonces a final de cuentas cada que iba cuando estuvimos trabajando el álbum que fue como año y medio, siempre era de: ‘Vamos a comer’ y ya en la comida estaba Mía, Nina y Andrea, era un chavo de 21 que no conocía a nadie y ellos muy lindos se portaron como una familia para mí en ese momento”, comentó.

Tras un largo periodo de grabación, Amarte y Perderte fue lanzado al público y la respuesta por parte del público dejó completamente anonadado a Rivas, pues no esperaba tener todo ese alcance.

“Fue una sorpresa muy grande y una inyección de confianza, no de ego, ni de perder el piso sino de seguridad por lo que estás haciendo (...) fue un parteaguas personal y muy importante”, aclaró.

Cabe señalar que en fechas recientes y con motivo de su segundo álbum, el cual saldrá próximamente, Chucho Rivas estrenó su tema Lo que quieras, el cual cuenta con un un llamativo video que en menos de un mes rebasó el 1.5 millones de visualizaciones en Youtube. Ante esto, el joven relató para este medio que -una vez más- no esperaba el impacto de esta canción.

“Yo lo veía como un sencillo de transición, algo más juguetón, por eso el video lo quería llevar a la comedia romántica (...) que fuera ese amor divertido y fresco que normalmente vivimos, que no todo es tan serio y quería que vieran a mí y a mis mejores amigos con sombreros rosas intentando ganarnos la aprobación de la familia de la novia”, contó.

Del Tecate Emblema a su primer Lunario

Como ferviente espectador de los festivales de música, uno de los sueños de Chucho Rivas era presentarse en uno de estos eventos masivos, pues desde que acudió a su primer Corona Capital hace algunos años, el deseo de formar parte de una experiencia colectiva de ese tipo le pareció sumamente atractiva.

Por eso, el conseguir presentarse en el pasado Tecate Emblema 2022 que se llevó a cabo en mayo, fue un impacto más para su destino en la industria musical.

“Es de esas cosas que manifiestas (...) fue un sueño hecho realidad y dejamos el alma todos nuestros músicos y yo, no parábamos de no creerla. Aparte abrimos el festival, creímos que iba a haber tres personas ahí, dije: ‘quién va a estar aquí a las tres en este solazo, nadie se va a parar’ y terminar con 7 mil personas fue una locura”, expresó.

Ahora que Chucho Rivas dará un concierto el próximo 30 de octubre por primera ocasión en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México y sin pensarlo mucho, el sinaloense confesó que este será “el mejor día de su vida”.

Fotografía cedida hoy por OCESA Seitrack que muestra al cantautor Chucho Rivas mientras toca su guitarra. EFE/ OCESA Seitrack /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE

“Hay muchas cosas que la gente no sabe, pero uno cuando lanza un concierto hay una probabilidad muy grande de que tal vez no se vendan boletos, entonces ese era mi miedo, pero la suerte que tuvimos fue que el primer día ya se había vendido toda la sección VIP”, comentó y agregó:

Ahora que viene mi familia que no me ha visto cantar en siete años, que vienen otras personas la neta siento que va a ser el mejor día de mi vida hasta hoy. Creo que después de una pandemia, donde tuvimos que aguantarnos y levantar, llegar a este punto en el que el proyecto está tomando fuerza y la gente está creyendo en él es una bendición.

Chucho prometió que su próximo show estará lleno de una energía desbordante con cuatro músicos aparte de él, además de un concierto que cuenta con un concepto narrativo y algunas sorpresas sonoras que harán vibrar el lugar.

El intérprete ahondó en que después de esta presentación vienen un sinfín de proyectos que sus fans podrán disfrutar próximamente:

“Queremos hacer colaboraciones con mucha gente del regional que ya estamos hablando con ellos, va a ser interesante verme también con amigos (...) eso sería intermedios. La gira cerramos con Tecate Bajío el 5 de noviembre y Mazatlán en noviembre, luego ya nos vamos a hacer la gira en Guadalajara y en otros lados que se han platicado”, concluyó.

