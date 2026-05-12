Pensión del Bienestar 2026: qué beneficiarios cobran su pago de 6 mil 400 pesos mañana miércoles 13 de mayo

Un rápido repaso a las recomendaciones ayuda a evitar fraudes y resuelve las dudas más comunes entre quienes reciben el apoyo durante esta semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Pensiones del Bienestar constituyen un programa social implementado por el Gobierno de México con el objetivo de otorgar apoyos económicos directos a grupos prioritarios, entre los que se encuentran principalmente personas adultas mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

El propósito fundamental de este programa es contribuir al bienestar de quienes han enfrentado históricamente desventajas económicas o situaciones de exclusión social.

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Los apoyos se entregan de forma bimestral y sin intermediarios, mediante depósitos realizados en la tarjeta del Banco del Bienestar.

En mayo de 2026 comenzó el segundo periodo de pagos de la Pensión del Bienestar, correspondiente al tercer bimestre del año, que cubre los meses de mayo a junio.

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Es así que durante la semana del 11 al 15 de mayo se realizan nuevos depósitos para los beneficiarios, en el marco de la segunda de cuatro semanas de entrega escalonada del apoyo, conforme al calendario oficial publicado por la Secretaría del Bienestar.

La dispersión de fondos se efectúa según la primera letra del apellido de cada beneficiario, con el objetivo de reducir aglomeraciones en las sucursales del banco y evitar traslados innecesarios.

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Una revisión al cronograma revela quiénes pueden disfrutar de su depósito bimestral en esta jornada y qué medidas tomar para hacerlo seguro.

Estas son las letras que reciben su pago el miércoles 13 de mayo

De acuerdo con el calendario oficial de pagos son las personas adultas mayores con las letras H, I, J, K en su primer apellido quienes reciben mañana miércoles 13 de mayo su pago de la Pensión para el Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026.

Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar pueden retirar el dinero sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar o utilizar la tarjeta para realizar pagos en establecimientos comerciales que acepten este método.

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Calendario oficial de pagos para la Pensión del Bienestar del mes de mayo:

Martes 12 de mayo: G

Miércoles 13 de mayo: H, I, J, K

Jueves 14 de mayo: L

Viernes 15 de mayo: M

Lunes 18 de mayo: M

Martes 19 de mayo: N, Ñ, O

Miércoles 20 de mayo: P, Q

Jueves 21 de mayo: R

Viernes 22 de mayo: R

Lunes 25 de mayo: S

Martes 26 de mayo: T, U, V

Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z

Calendario oficial de pagos para la Pensión del Bienestar del mes de mayo

Recomendaciones para beneficiarios que reciben su pago de la semana del 11 al 15 de mayo

Entre las recomendaciones dirigidas a quienes reciben el pago en la semana señalada, se enfatiza la importancia de consultar el calendario oficial para conocer el día exacto del depósito y recordar que el dinero permanece seguro en la cuenta, por lo que no es necesario retirar el efectivo de inmediato.

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Se aconseja evitar aglomeraciones, retirar únicamente lo indispensable y aprovechar la tarjeta para compras.

Además, se recomienda no compartir el NIP, no aceptar ayuda de desconocidos en cajeros, y revisar el saldo a través de la aplicación del banco, llamando al 800 900 2000, en cajeros automáticos o ventanillas, teniendo a la mano la tarjeta y el año de nacimiento para consultas telefónicas.

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El programa subraya que ningún trabajador puede solicitar dinero o comisiones para liberar el apoyo, ya que el pago es directo y sin intermediarios.

Se exhorta a mantenerse informado únicamente a través de canales oficiales para evitar fraudes.

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Los montos oficiales del bimestre mayo-junio son:

Adultos mayores: 6,400 pesos

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Mujeres bienestar: 3,100 pesos

Personas con discapacidad: 3,300 pesos.