ENHYPEN manda mensaje a sus fanáticas mexicanas previo a su concierto en la Ciudad de México

Los integrantes de ENHYPEN visitarán México el 11, 12 y 14 de julio (Belift Lab)

El grupo de K-pop, ENHYPEN envío un saludo a sus fanáticas mexicanas a través de un video publicado en las redes sociales de la Arena CDMX, donde manifestaron su emoción por anunciar su gira mundial, con la cual visitarán por primera vez la capital del país.

“Engines, estamos muy emocionados de anunciar la gira “Blood, Sweat & Tears”. Quieren saber a dónde vamos, ¿verdad? Por supuesto. En América Latina, San Pablo, Lima y Ciudad de México”, expresó la banda surcoreana.

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Asimismo, durante el clip agregaron que actualmente se encuentran trabajando muy duro para la preparación del concierto, por lo que pidieron a sus seguidoras llevar toda su energía y euforia al show.

“Esperamos verlas a todas ahí”, finalizaron.

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¿Cuándo son los conciertos de ENHYPEN en la Ciudad de México?

La agrupación conformada por Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki se presentará el próximo 11, 12 y 14 de julio en la Arena CDMX, como parte de su tour internacional. Se tiene previsto que el espectáculo comience a las 19:00 horas.

Tras dos llenos totales del recinto, la promotora anunció una fecha más para todas las personas que aún no contaban con entrada para el evento musical; sin embargo, para esta nueva presentación ya quedan pocos boletos disponibles.

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El grupo ENHYPEN anuncia su próxima gira mundial. Se mencionan varias ciudades en América Latina como México, Estados Unidos y Europa. El video concluye con un póster promocional que detalla el 'ENHYPEN WORLD TOUR BLOOD SAGA'. Este contenido es una campaña promocional que anuncia los destinos de la gira.

Precios de los boletos

La banda de K-pop ha generando gran expectativa entre sus seguidoras mexicanas desde el anuncio de sus shows en la Ciudad de México. Junto con la confirmación del recinto, se dieron a conocer los precios oficiales para las diferentes zonas del concierto, con opciones que se ajustan a diversos presupuestos.

Blood Package: 12,330 pesos mexicanos

Saga Package: 8,060 pesos mexicanos

GA: 5,620 pesos mexicanos

Amarillo: 3,158 pesos mexicanos

Verde: 2,781 pesos mexicanos

AQUA + SP: 2,279 pesos mexicanos

Morado: 1,966 pesos mexicanos

Celeste: 1,715 pesos mexicanos

Gris: 1,275 pesos mexicanos

Café: 1,024 pesos mexicanos

Rosa: 836 pesos mexicanos

Experiencias exclusivas para fans

Para las Engines (nombre del fandom) que buscan beneficios adicionales, existen paquetes VIP que ofrecen experiencias especiales antes y durante el concierto. Estos fueron los anunciados por la promotora para México, los cuales se acabaron en minutos:

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Blood Package Entrada a zona cercana a la barricada de pie, ingreso anticipado, prueba de sonido previa al evento, send-off, compra anticipada de mercancía, regalo especial, laminado VIP y lanyard.

Saga Package Acceso a zona cercana a la barricada de pie, ingreso anticipado, prueba de sonido, regalo especial, laminado VIP y lanyard.