Monster Jam en el Palacio de los Deportes: fecha y venta para la competencia de camionetas monstruo con ‘Pit Party’

Monster Jam regresa a la Ciudad de México con su espectáculo de camionetas monstruo en el Palacio de los Deportes del 2 al 4 de octubre (Ocesa)

Monster Jam regresa a la Ciudad de México con uno de los espectáculos más intensos de camionetas monstruo y deportes de motor del mundo. El evento se realizará en el Palacio de los Deportes del 2 al 4 de octubre, donde los asistentes disfrutarán de competencias de alto nivel, pilotos internacionales y una experiencia para toda la familia.

Los boletos salen a la venta general el 16 de mayo y podrán adquirirse directamente en taquillas del recinto de la alcaldía Iztacalco o a través de www.ticketmaster.com.mx. El espectáculo promete carreras, acrobacias y acceso a la Pit Party para convivir con pilotos y camionetas.

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Monster Jam presenta camiones con motores de más de 1,500 caballos de fuerza y capacidades para saltos, volteretas y acrobacias extremas (Monster Jam)

Pit Party: convive con los pilotos y conoce las camionetas monstruo de cerca

Además de las entradas generales, los asistentes tienen la opción de adquirir pases para la Pit Party, una actividad especial antes del espectáculo principal que permite conocer de cerca las camionetas monstruo, tomarse fotos junto a los vehículos y convivir con los conductores y sus equipos.

El evento de camionetas monstruo en CDMX incluye competencias, acrobacias en pista y una experiencia familiar para aficionados de todas las edades (Monster Jam)

Para acceder a la Pit Party el sábado o domingo, es necesario contar con boleto para el evento de ese mismo día a las 13:00 horas. Se recomienda arribar al menos 30 minutos antes para facilitar la entrada y aprovechar plenamente la experiencia.

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Así será la competencia de camionetas monstruo en CDMX

La pista del Palacio de los Deportes será acondicionada para recibir a pilotos de talla internacional, quienes demostrarán su destreza en carreras cara a cara, acrobacias aéreas y desafíos de freestyle que entusiasmarán al público.

Los Monster Jam trucks, famosos por superar las 5 toneladas y contar con motores de más de 1,500 caballos de fuerza, presentarán trompos, saltos y volteretas que alcanzan velocidades de hasta 110 km/h.

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La venta general de boletos para Monster Jam comenzará el 16 de mayo a través de Ticketmaster México y taquillas oficiales del recinto (Monster Jam)

El evento está diseñado para público de todas las edades y destaca por su ambiente familiar. Las pruebas exigirán habilidad, resistencia y control absoluto de las potentes camionetas, más allá de la velocidad, también se evalúa la creatividad y precisión de los pilotos en sus acrobacias.

Monster Jam forma parte de una serie global que incluye más de 350 funciones presenciales a nivel internacional.

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Pilotos y camionetas estrella confirmados

Para esta edición en Ciudad de México, se espera la participación de varios de los mejores pilotos del circuito mundial. Aunque los nombres de los equipos y conductores no han sido detallados, se anticipa la presencia de atletas de élite, hombres y mujeres expertos en dominar máquinas de grandes dimensiones, capaces de realizar maniobras únicas.

Los asistentes podrán participar en la exclusiva Pit Party, donde conocerán pilotos y camionetas gigantes antes del show principal (Monster Jam)

Las camionetas monstruo que participan en Monster Jam se distinguen por su avanzada tecnología, capaces de soportar exigencias extremas en pista. Estos vehículos han evolucionado hasta convertirse en símbolos del espectáculo, sorprendiendo cada año con nuevas acrobacias que cautivan tanto a familias como a fanáticos mexicanos.

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Qué deben saber los asistentes a Monster Jam

Quienes planean asistir al evento en el Palacio de los Deportes deben tomar en cuenta los siguientes aspectos esenciales:

Compra de boletos: Disponible en taquillas del recinto o por internet en www.ticketmaster.com.mx desde el 16 de mayo.

Disponible en taquillas del recinto o por internet en www.ticketmaster.com.mx desde el 16 de mayo. Horarios de la Pit Party: Sábados y domingos a las 10:00 horas; indispensable contar con boleto para el evento del mismo día a las 13:00 horas.

Sábados y domingos a las 10:00 horas; indispensable contar con boleto para el evento del mismo día a las 13:00 horas. Acceso a la Pit Party: Un boleto por persona es imprescindible y se sugiere llegar al menos 30 minutos antes del horario marcado.

Un boleto por persona es imprescindible y se sugiere llegar al menos 30 minutos antes del horario marcado. Experiencia familiar: El espectáculo es apto para todo público, con áreas para interactuar con los vehículos y pilotos.

El espectáculo es apto para todo público, con áreas para interactuar con los vehículos y pilotos. Ubicación: El Palacio de los Deportes se encuentra en la alcaldía Iztacalco, uno de los recintos principales para eventos multitudinarios en la ciudad.

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