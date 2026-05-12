México

Cristian Castro confirma soltería y sorprende al insinuar interés por Yadhira Carrillo

La actriz mexicana podría convertirse en protagonista de una nueva novela sentimental en la farándula tras el anuncio del intérprete de ‘Azul’

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Collage de dos imágenes: a la izquierda, Cristian Castro cantando con micrófono, vistiendo un traje de lentejuelas. A la derecha, el rostro de Lucero mirando hacia arriba.
El 'Gallito feliz' causó revuelo con esta confesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cristian Castro confirmó su soltería luego de que se rumorara un romance con la productora Victoria Kühne. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un posible acercamiento con la actriz Yadhira Carrillo, lo que desató especulaciones sobre un romance en el mundo del espectáculo mexicano.

Tras noticias que lo vinculaban sentimentalmente con la productora regiomontana, el intérprete de “Azul” aclaró que solo mantiene con ella una amistad, lo cual generó nuevas expectativas en torno a su interés por la actriz de Televisa.

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El cantante acumula 4 fechas agendadas para el Auditorio Nacional (redes)
El cantante acumula 4 fechas agendadas para el Auditorio Nacional (redes)

¿Está abierto al amor?

Castro afirmó públicamente que está soltero y que estaría interesado en acercarse más a Yadhira Carrillo. El hijo de Verónica Castro ha decidido avanzar tras quedar “libre de compromisos”.

De acuerdo con el periodista Alex Kaffie, Castro intenta conquistar a Carrillo, quien también se encuentra soltera. El interés del cantante por la actriz surgió años atrás, cuando ambos coincidieron durante la grabación del video musical “Lo mejor de mí”. Según Kaffie, desde aquel encuentro, el cantante mostró atracción hacia ella y ahora optó por actuar.

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El propio periodista fue quien dio a conocer los detalles sobre este posible romance, asegurando que Cristian ya ha manifestado señales claras de sus intenciones, sabiendo que la actriz está soltera. A decir del comunicador, el intérprete ha puesto en marcha sus “planes de seductor”, reafirmando el interés genuino que existe por parte del cantante hacia Carrillo.

Cristian Castro se reconcilió con su novia
El cantante asegura que es soltero, pero estaría dispuesto a entablar una relación con la famosa actriz.

Solo un amigo de Victoria

Por otra parte, Kühne compartió semanas atrás imágenes en redes sociales junto a Castro que fueron interpretadas como una posible relación romántica. Sin embargo, el cantante negó rotundamente esos rumores y especificó que la relación con Kühne es de amistad, sin implicaciones amorosas; las versiones alrededor de ellos surgieron únicamente por la cercanía mostrada en las fotografías.

Actualmente, la atención pública se centra en una posible reacción de Yadhira Carrillo ante las invitaciones del cantante. Hasta ahora, la actriz no ha respondido de forma pública ni ha emitido comentario alguno sobre estas versiones, por lo que el desenlace de esta nueva etapa permanece abierto a la espera de sus declaraciones.

Yadhira Carrillo también se encuentra soltera tras terminar su relación con el abogado Juan Collado. (Televisa)
Yadhira Carrillo también se encuentra soltera tras terminar su relación con el abogado Juan Collado. (Televisa)

Viejos conocidos del medio

Tanto Castro como Carrillo poseen trayectorias propias y reconocidas en el espectáculo mexicano, por lo que cada movimiento en su vida personal atrae la atención de la audiencia y los medios. La amistad con Victoria Kühne se remonta a colaboraciones pasadas, sin que haya existido hasta la fecha un romance confirmado entre ambos.

El antecedente más relevante entre Cristian Castro y Yadhira Carrillo fue la grabación de “Lo mejor de mí”, encuentro que, según versiones periodísticas, marcó el inicio del interés romántico del cantante por la actriz.

El seguimiento mediático aumentó recientemente con imágenes y versiones sobre el comportamiento de Castro y sus intenciones, mientras la reacción de Yadhira Carrillo sigue siendo esperada, manteniendo la expectativa sobre el destino de esta nueva etapa en la vida amorosa del cantante.

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