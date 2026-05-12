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Localizan a Aneth América Fierro, ARMY desaparecida tras concierto de BTS

La rápida circulación de datos y la presión ejercida por la comunidad facilitaron su localización tras abordar un Uber y perder la comunicación al finalizar el evento

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Tras días de búsqueda intensa y gran movilización de la comunidad ARMY Aneth fue hallada con vida por autoridades de la Ciudad de México. (Fiscalía/Imagen Ilustrativa Infobae)
Tras días de búsqueda intensa y gran movilización de la comunidad ARMY Aneth fue hallada con vida por autoridades de la Ciudad de México. (Fiscalía/Imagen Ilustrativa Infobae)

Aneth América Fierro Bojórquez fue localizada con vida tras varios días de incertidumbre y una movilización masiva en redes sociales, impulsada principalmente por la comunidad ARMY luego de su desaparición en la Ciudad de México.

La joven, originaria de Sinaloa, perdió contacto con su familia después de asistir a uno de los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros y tomar un vehículo de transporte privado, lo que desencadenó la rápida difusión de su ficha de búsqueda.

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La comunidad ARMY movilizó a miles de usuarios en Twitter y Facebook para difundir la ficha de búsqueda de Aneth Fierro, potenciando la alerta en redes sociales. (FGJ)
La comunidad ARMY movilizó a miles de usuarios en Twitter y Facebook para difundir la ficha de búsqueda de Aneth Fierro, potenciando la alerta en redes sociales. (FGJ)

Hoy, 12 de mayo de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió la alerta oficial y, horas después, la Unidad de Contacto del Secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que Aneth fue localizada y se encuentra en buen estado, destacando la importancia de la preocupación social para conseguirlo.

La desaparición que activó la alerta en la comunidad ARMY

El reporte de la desaparición de Aneth América Fierro activó a miles de seguidores de BTS y usuarios de redes.

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  • La joven fue vista por última vez la mañana del 11 de mayo tras abordar un Uber en la Terminal 1 del AICM.
  • Sus familiares y amigos dejaron de tener contacto con ella tras recibir un último mensaje.
  • La ficha oficial describía datos clave: cabello rosatez morena claraestatura de 1.70 metros y tatuajes visibles.
La desaparición de Aneth América Fierro, tras asistir a uno de los conciertos concierto de BTS y tomar un Uber en el AICM, activó una rápida reacción de familiares y seguidores. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)
La desaparición de Aneth América Fierro, tras asistir a uno de los conciertos concierto de BTS y tomar un Uber en el AICM, activó una rápida reacción de familiares y seguidores. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

Así, esta información permitió que la comunidad actuara de inmediato, facilitando la identificación y la colaboración ciudadana.

Movilización digital: redes sociales y solidaridad ciudadana

La difusión del caso de Aneth se consolidó como un ejemplo del poder de las redes sociales ante emergencias.

  • Miles de usuarios replicaron la ficha de búsqueda en Twitter, Facebook y grupos de fans.
  • Se compartieron detalles sobre su vestimenta y trayecto para facilitar la localización.
  • La comunidad ARMY y otros ciudadanos coordinaron mensajes directos a autoridades y medios.
La difusión de información precisa sobre el aspecto físico y último trayecto de Aneth permitió coordinar esfuerzos ciudadanos para acelerar la búsqueda. (X/ @er393029)
La difusión de información precisa sobre el aspecto físico y último trayecto de Aneth permitió coordinar esfuerzos ciudadanos para acelerar la búsqueda. (X/ @er393029)

De esta manera, la colaboración digital mantuvo activa la alerta, multiplicando el alcance de la información en poco tiempo. La participación de la sociedad civil fue clave para agilizar la respuesta institucional y mantener informados a los familiares.

Confirmación oficial: Aneth Fierro, localizada con vida

La Unidad de Contacto del Secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció la localización de Aneth América Fierro Bojórquez con vida y en buen estado.

  • La dependencia agradeció la colaboración y confianza de la ciudadanía.
  • Se reconoció el impacto positivo de la difusión en la pronta localización.
  • El caso fue cerrado oficialmente, brindando tranquilidad a familiares y seguidores.
La Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmaron oficialmente la localización de Aneth Fierro con vida y buen estado de salud. (X/ @UCS_GCDMX)
La Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmaron oficialmente la localización de Aneth Fierro con vida y buen estado de salud. (X/ @UCS_GCDMX)

En este sentido, la coordinación entre autoridades y la comunidad demostró el uso estratégico de las plataformas digitales en casos de desaparición.

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