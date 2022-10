Rafa Puente Jr. fue anunciado como nuevo técnico de los Pumas de la UNAM (Foto: Twitter/@PumasMX)

El cuadro de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), anunció durante la tarde de este 28 de octubre a su nuevo técnico de cara al nuevo torneo Clausura 2023, -que iniciara en enero del próximo año-, se trata del estratega mexicano, Rafa Puente del Río.

Así lo dieron a conocer desde Cantera en Ciudad Universitaria el presidente de los Pumas, el Ing. Leopoldo Silva, y el vicepresidente deportivo, el Dr. Miguel Mejía Barón: “Bienvenido de vuelta al lugar que te vio crecer. @rafaelpuentees nuevo DT de Pumas”, colocaron vía Twitter.

El ex estratega del Atlas, Querétaro y de Lobos BUAP se dijo ilusionado en un emotivo mensaje compartido por las redes sociales de la UNAM: “Regresar a mi origen me hace recordar lo que es ser Puma, una vez que te pones esa camiseta la garra y la determinación se mantiene intactas, en la Cantera me dio los valores que me formo como profesional ¡Estamos listos, una vez Puma, siempre Puma!”, se puede escuchar.

Ya dentro de la conferencia de prensa, el nuevo técnico auriazul refrendó que llegar al banquillo universitario es el reto más importante de su carrera, además, frente a Leopoldo Silva y Miguel Mejía Barón tuvo la oportunidad de hacer una pequeña radiografía de su paso por Pumas.

“Pase 9 años de mi vida en esta institución. Me sorprende lo mucho que ha crecido la Cantera. Conozco perfectamente las entrañas. Aquí me formé como persona”, señaló con notoria emoción.

Acto seguido, el hijo de Rafael Puente Suárez, ex arquero de los Potros de Hierro del Atlante y analista de ESPN, refrendó que está en Pumas para regresar la garra que se le ha caracterizado a lo largo de la historia del balompié nacional.

Rafa Puente Jr. refrendó que Pumas será su proyecto más complicado como técnico (Foto: Twitter/@PumasMX)

“Trabajo en equipo, en este equipo no se puede bajar los brazos, el claudicar no está permitido aquí este sello trataremos de impregnarlo en el equipo, y con un juego que le permita a Pumas ser protagonista, nosotros debemos de responder a estas demandas históricas de la institución”, arguyó el nuevo timonel de los Pumas.

El estratega de los Pumas, confesó que su cuerpo técnico todavía no está conformado, además, ahondó en algunos temas que llaman la atención de la afición como de la plantilla de jugadores, refuerzo y, especialmente del ídolo brasileño, Dani Alves.

Sobre el dirigir a Dani Alves, Rafa Puente reafirmó la continuidad del exfutbolista del FC Barcelona, Juventus y del PSG: “Un historio, de momento está considerado, tiene contrato, no hemos hablado de corrido, pero ya después se presentará con sus demás compañeros”, remarcó.

Rafa Puente Jr. fue presentado por los Pumas de la UNAM para el Clausura 2023 (Foto: Twitter/@PumasMX)

Por otro lado, el Dr. Miguel Mejía Barón compartió con la prensa que el estratega mexicano de 43 años llega al banquillo auriazul por solo una temporada, en busca de sacar a los Pumas de la crisis deportiva que se mostró a lo largo del Apertura 2022.

Para finalizar, Mejía Barón explicó que durante la búsqueda del nuevo técnico de Pumas entrevistaron a más de 7 técnicos como Ricardo Tuca Ferretti o Jaime Lozano, sin embargo, este sondeo no prospero a buen puerto, por lo que el proyecto presentado por Puente del Río convenció a la directiva universitaria.

