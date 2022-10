Autos de lujo, mansiones y un contrato récord: el millonario divorcio de Tom Brady y Gisele Bündchen

Tom Brady y Gisele Bündchen informaron su divorcio este viernes (Getty)

Este viernes, Tom Brady y Gisele Bündchen anunciaron que concretaron su divorcio y de esta manera dieron cierre a un matrimonio de 13 años entre las dos superestrellas que llegaron a lo más alto de sus carreras en el fútbol americano y la moda, respectivamente. Ante esto, uno de los grandes misterios es cómo resolvieron la división de bienes.

Cabe señalar que después de que dieran el sí en 2009 nunca confirmaron la existencia de un acuerdo prenupcial. Aunque varios portales sostienen que éste existe, ya que en la actualidad es normal entre las parejas de semejante perfil acepten este tipo de contratos antes de sellar su amor, esto nunda fue comprobado por ellos ni asegurado por allegados a la familia. Es por eso que por estas horas se especula sobre qué habrán acordado sus abogados.

En primer término es importante aclarar que tanto Brady como Bündchen ya eran megaestrellas cuando se conocieron en 2006, motivo por el cual sus patrimonios ya eran valiosos. Además, tienen dos hijos, Benjamin, nacido en 2009, y Vivian, nacida en 2012, por lo que la discusión sobre la tenencia también debe haber sido compleja en el divorcio.

Según la información de la revista People, la pareja cuenta con cuatro propiedades de lujo: una casa en Yellowstone Resort en Montana, un apartamento en Nueva York (superior a los USD 3,5 millones) y dos mansiones, una en Costa Rica y otra en, Indian Creek Island, Miami, valuada en USD 17 millones.

Por otro lado, se estima que Brady ha embolsado cerca de USD 400 millones a lo largo de su carrera como mariscal de campo de New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers. Aunque, las últimas estimaciones indicaban que su fortuna superaba los 250 millones. Pero eso no es todo, porque en mayo de este año se anunció que el deportista firmó un vínculo con Fox Sports para convertirse en analista de la NFL cuando se retire y el mismo sería de USD 375 millones. Sin dudas, un contrato récord.

Tom Brady y Gisele Bündchen comenzaron a salir en 2006 y se casaron en 2009 (Reuters)

A su vez, más allá de inversiones y gastos familiares, el deportista el hombre de 45 años que ha ganado siete Super Bowls y fue tres veces MVP de la temporada se ha dado el lujo de destinar gran parte de sus ahorros a un capricho: coleccionar autos. En su garaje hay más de 20 coches de alta gama entre los que se destacan un Bugatti Veyron, un Cadillac Escalade ESV, un Rolls Royce Ghost, un Audi R8 Spyder, una Ferrari M458-T varios, un Audi S5 y varios Aston Martin, entre otros. Todos juntos, podrían alcanzar los USD 4 millones.

Pero Gisele Bündchen no se queda atrás. Desde los 13 años, cuando ganó su primer concurso de modelo, la brasileña de 42 años ha sido tapa de Vogue en 37 oportunidades y ha sido el rostro de varias de las compañías más importantes el mundo como Versace, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Polo Jeans y Ralph Lauren, entre otras, y una de las principales ángeles de Victoria’s Secret.

Tanto dinero ha generado que fue incluida en el Libro Guinness como la modelo que más dinero ganó en un año, entre junio de 2014 y el mismo mes de 2015. Fue justamente en ese período que la revista Forbes estimó sus ingresos en USD 47 millones lo que la llevó a ser por octavo año consecutivo la modelo con más ganancias del planeta. Es por todo esto que se calcula que su fortuna alcanzaría los USD 400 millones.

En 2015, Bündchen se retiró de las pasarelas, pero para entonces creó su propia línea de sandalias y además es la dueña de un hotel en Brasil. Asimismo, su libro Lecciones: Mi camino hacia una vida significativa ha sido un betseller y también se ha dado el lujo de participar de algunas películas como El diablo viste a la moda y Taxi.

Después de que se anunciara el divorcio, los principales portales estadounidenses no afirman ni niegan la existencia de un acuerdo prenupcial, por lo que si éste no existiera, la pareja debió haber acordado la división de todos estos bienes. Aunque, si en 2009 firmaron tal documento, no habría habido necesidad de sentarse a hacer cuentas, sino que cada uno se quedó con lo que era propio.

