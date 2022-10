Depresión y alcoholismo: la historia detrás del conductor del Metro que conducía ebrio

El conductor del Metro que condujo ebrio confesó su responsabilidad por entrar en mal estado al trabajo, pero aseguró que abrió las puertas del lado correcto y dijo que padece problemas de salud (Foto: Captura de pantalla/Yulay)

Erick “N”, el conductor del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que fue detenido tras haber conducido en estado de ebriedad un convoy de la Línea 2, confesó al youtuber Yulay, que tiene un problema de alcoholismo, el cual derivó de su depresión y falta de apoyo por parte de personas que lo rodean.

La entrevista la hizo antes de haber sido aprehendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ser trasladado ante un juez del Reclusorio Norte, y ser vinculado a proceso por los delitos de tentativa de homicidio y ataques a las vías de comunicación.

Durante la confesión que le hizo el youtuber, dijo que había estado bebiendo una noche antes de ser detenido por los oficiales en la colonia San Lorenzo, municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

(Foto: especial)

Recordó que el día del incidente, cuando se hicieron virales las grabaciones de él siendo bajado de la cabina de conducción y pidiendo “paro” a los oficiales que le hicieron la prueba de alcoholimia, había estado bebiendo antes de trabajar, más no en horario laboral.

Según dijo, ese 18 de octubre, aunque no estaba sobrio abrió las puertas del lado indicado y que fue el mal funcionamiento del vagón el que abrió las del lado contrario. No obstante, pidió sinceras disculpas a todos los pasajeros y explicó que tiene un problema de alcoholismo.

Aseguró que comenzó a beber desmedidamente luego de varios problemas personales, los cuales incluyen abandono, la muerte de un ser querido y haber atropellado accidentalmente a varias personas que se lanzaron a las vías para quitarse la vida.

“Detonó [mi alcoholismo] que mi antigua mujer se fue con otro hombre, mi madre se murió, he arrollado cuatro personas, [...] se me han aventado cuatro personas al tren. Entonces llega un momento en que a toda persona se le junta y explota; tú no controlas las emociones y las demás personas externas dicen ‘este wey está loco’”

Exhiben a conductor del @MetroCDMX que presuntamente estaba trabajando briago, ocurrió en la estación #Xola de la Línea 2, @SSC_CDMX lo detuvo. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/6HSpRukEgQ — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 19, 2022

Aseguró que hablar de sus padecimientos no era para romantizarlos, sino para visibilizar que hay personas que pueden tener problemas con el alcohol, la depresión y no contar con apoyo.

“Desgraciadamente muchas personas sufren de alcoholismo y nadie nos ayuda. Nos abandona la familia, nos abandonan los amigos, nuestro propio trabajo nos da la espalda. No hay instituciones que se encarguen de toda esa circunstancia”.

Supuestamente, él habría pedido apoyo a sus superiores del STC Metro, sin embargo, le negaron la atención por su padecimiento y solamente le pidieron que siguiera cumpliendo con su trabajo.

“El doctor me dijo que exageraba porque yo sufro de depresión y yo pedí la ayuda a los médicos y nunca se me brindó. Ahí están los médicos que avalan todo esto”

Metro CDMX conductor ebrio Línea 2 Xola (Foto: captura de pantalla/Twitter/@Justici94474692)

Reiteró que acepta su responsabilidad por haber entrado ebrio al trabajo, pero que no fue su culpa la mala apertura de puertas y exhortó a que se investiguen debidamente las cosas. Por otro lado, dijo que cuando alguien es contratado no se le hacen exámenes toxicológicos y por esa razón no pueden saber si los empleados tienen problemas de adicciones, además de que habrían casos de corrupción que el Metro busca ocultar.

“Hay algo turbio que las autoridades no quieren decir”

En la entrevista que le hizo Yulay, Erick dijo que asistiría a un Centro de Rehabilitación y buscaría ayuda psicológica, no obstante, días después fue detenido e ingresado al Reclusorio Varonil Oriente.

