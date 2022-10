“Tírenme un paro pa’ que no me corran” pidió el conductor del Metro de la CDMX durante prueba de alcoholemia

El trabajador, identificado como Erik "N", fue sometido a una prueba para determinar si efectivamente había consumido alguna bebida alcohólica. (Captura: Twitter/@tavojeda5)

La tarde de este martes usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México compartieron videos en redes sociales en los que se pudo apreciar que un conductor de la red se encontraba manejando en aparente estado de ebriedad.

Según los informes preliminares, al llegar a la estación Xola de la Línea 2, el chofer abrió las puertas del tren del lado contrario al andén de ascenso y descenso de pasajeros, lo que significó un riesgo para los mismos.

Instantes después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) sacaron al conductor de la cabina del convoy y lo llevaron a un área especial de las instalaciones del Metro para realizarle una prueba del alcoholemia.

“Velo como viene, así o más ebrio”, “Viene superebrio el conductor”, “Imagínate el accidente que pudo haber provocado al abrir las puertas del otro lado”, fueron algunos de los reclamos expresados por usuarios mientras los policías trasladaban al trabajador por el andén.

Luego de que policías acompañaron al trabajador fuera de su lugar de trabajo, las personas cercanas le reprocharon su situación inconveniente

Más tarde se difundió el video del momento en el que el chofer, identificado como Erik “N”, fue sometido al examen para evaluar si, efectivamente, habría consumido alcohol. Fue en ese momento que, ante las autoridades, el trabajador pidió que le ayudaran para evitar que lo despidieran.

“Tírenme un paro pa’ que no me corran. No sean cabrones, al chile esa es mi vida”, solicitó el conductor.

Durante prueba de alcoholemia, el conductor del @MetroCDMX de nombre Erik que iba briago en la L2 y detenido en la estación Xola, este día, pide 'paro' para que no lo corran, dice.

Luego de que se viralizaran las imágenes del trabajador en presunto estado inconveniente, el director general del Metro, Guillermo Calderón, compartió un pronunciamiento a través de sus redes sociales y aclaró que Erik “N” había sido relevado inmediatamente después del incidente. Sin embargo, no especificó si los actos registrados este día serán motivo de baja definitiva.

“Respecto al conductor que abrió las puertas de manera indebida en L2, les informo que fue relevado de manera inmediata y trasladado a la prueba de alcoholemia, en caso de resultar positivo se le aplicará la sanción correspondiente que implica la baja definitiva del servicio”, escribió Calderón en su cuenta de Twitter.

De igual manera, anticipó que se iniciará una investigación a los elementos del personal operativo posiblemente involucrado. “En caso de haber incurrido en alguna irresponsabilidad, también serán aplicadas las sanciones correspondientes”, agregó.

Usuarios exigieron que el chofer fuera despedido

Desde que circularon las primeras grabaciones del conductor en supuesto estado inconveniente, cientos de usuarios en redes sociales expresaron su indignación y pidieron “castigo ejemplar” al trabajador por el riesgo que sus acciones habrían representado para las personas que iban a bordo del tren.

“Pues aquí aparte de la culpabilidad del conductor ebrio también la culpa es de su jefe inmediato que tiene que supervisar a sus trabajadores al ingresó de sus labores”, “Esto amerita despido, ¿cuántas personas dependiendo de este irresponsable? Y me pregunto ¿qué no los supervisan?”, “Y ¿cómo es posible que lo hayan dejado trabajar así?” fueron algunos de los comentarios más populares en los videos que se difundieron ampliamente en las redes.

Por su parte, hubo quienes consideraron que este tipo de conductas debían reprocharse no sólo a las autoridades del Metro, sino a Claudia Sheinbaum, en tanto jefa de gobierno de la CDMX. “A Claudia no le importa nada, solo andar en campaña”, “Así todo este gobierno” y “Los conciertos es lo importante ¿o no?” fueron parte de los mensajes con los que algunas personas arremetieron contra la funcionaria.

