Cómo Karely Ruiz se hizo la cicatriz que tiene en la frente

Karely Ruiz confesó que tiene planes de quitarse la cicatriz que tiene en la frente (Foto: Instagram/@karelyruiz)

Karely Ruiz, quien actualmente es una de las jóvenes más exitosas en las redes sociales y OnlyFans por el contenido que vende, tiene una característica cicatriz que la ha vuelto única, la cual confesó que se la hizo por accidente cuando era niña y tiene planes de ocultarla.

OnlyFans es una de las plataformas que ha lanzado al éxito a algunas de sus más famosas usuarias, como Karely Ruiz, quien actualmente se ha posicionado como una de las mujeres más deseadas en México por el contenido erótico que vende.

Pese a que la regiomontana tiene uno de los cuerpos más admirados en redes sociales, algunos de sus seguidores no han dejado de lado que en la cara, dentro de la zona de la frente, Ruiz tiene una cicatriz, la cual ha sido objetivo de burlas, comentarios de sorpresa porque a pesar de las cirugías que se ha hecho, no ha buscado borrar esta marca, o simplemente generan curiosidad.

Durante una transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales, Karely fue cuestionada por sus seguidores la razón por la que tiene esta cicatriz en la frente.

Según relató la modelo, tuvo un accidente cuanto tenía cinco años, tropezando con una banqueta cuando iba corriendo hacia su casa.

“Yo era una niña mensa, estúpida, pende... por ahí, tenía cinco años”, comenzó la joven. “Y de repente me dice mi mamá... pasó un señor vendiendo elotes o no me acuerdo qué pasó vendiendo y yo tenía unas chanclas con sonido, de las de colores que vendían en el mercadito, de 50, 100 pesos. Me dice que si quería algo, le dije que sí, ‘déjame voy por dinero’. Entro a mi casa y había una banqueta, me di en toda mi madre”, agregó.

Aunque esta cicatriz no haya tenido una historia que tenga gran repercusión en su vida y ha estado en su frente por más de 15 años, actualmente sí quiere borrarla porque no le agrada tenerla.

“La neta, no me acuerdo, tenía cinco años, estaba muy chiquita, pero me quedó esta cicatriz que me voy a quitar, claro que me la voy a quitar”, confesó Karely Ruiz.

En sus 21 años, Karely se ha sometido a varios procedimientos estéticos y este sería el cuarto ya que confesó que no le gustaría volver a realizarse otra cirugía para modificar su cuerpo.

La cirugías de Karely Ruiz

En repetidas ocasiones, Karely ha dicho que las cirugías a las que se ha sometido son para mejorar su autoestima, no para agradarle a las personas (Foto: Instagram/@karelyruiz)

La regiomontana en repetidas ocasiones ha confesado que desde muy joven se ha sentido segura de su cuerpo y su apariencia, no obstante, cuando comenzó a hacerse famosa en redes sociales e incursionó en la televisión, se dio cuenta de que muchas de sus compañeras habían pasado por el quirófano para hacerse cirugías estéticas, por lo que ella también quiso hacerlo.

Actualmente, Karely tiene solo tres operaciones, una fue un aumento de senos, al que se sometió porque perdió de peso y quiso recuperar la talla que antes tenía; también se realizó una lipoescultura, con la cual tuvo un aumento de glúteos y moldeó otras zonas de su cuerpo. Además, se realizó una rinoplastia para adelgazar y respingar su nariz.

Pese a que en redes sociales ha surgido supuestos expertos que aseguran que Ruiz tiene muchas más cirugías, pero que éstas no son evidentes gracias a la buena cicatrización que tiene y al excelente trabajo de quien haya sido su cirujano, la joven ha declarado que no ha buscado someterse a más procedimientos porque se siente cómoda con su cuerpo.

SEGUIR LEYENDO: