Karely Ruiz sufrió aparatoso accidente en playa Miramar: “Me duele todo el cuerpo”

Karely Ruiz prendió las alarmas entre sus seguidores de redes sociales con impactantes imágenes del accidente que sufrió en las últimas horas. Sin profundizar en detalles, la famosa modelo de OnlyFans compartió algunos detalles sobre la volcadura que sufrió mientras se encontraba al interior de un carro donde se transportaba y confesó cómo se encuentra tras lo ocurrido.

Fue durante la noche del pasado lunes 24 de octubre cuando la influencer mexicana reapareció en su cuenta de Instagram para compartir con sus casi ocho millones de seguidores un video que grabó después tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico que afortunadamente no pasó a mayores.

En el breve fragmento audiovisual se puede apreciar un carro negro completamente de lado sobre la arena mientras que un grupo de hombres tratan de incorporarlo. Al parecer, la modelo y su acompañante estaban disfrutando de un hermoso día en una playa de Miramar, Tampico, cuando les cayó la noche y decidieron abandonar el lugar a bordo de su vehículo, pero no contaban con que se quedaría varado y en un intento de forzarlo para salir habrían provocado que se fuera de lado.

Después de varios minutos, Karely Ruiz volvió a sus historias para informar que todo estaba bien, pues habrían logrado sacar el carro de la fina arena. Asimismo, informó que ella se encuentra bien de salud tras lo ocurrido, pues todo indica que estaba adentro de la unidad al momento del impacto, por lo que pudo haber sufrido algunas lesiones.

Bebés, todo bien, gracias a Dios. Me duele todo el cuerpo, pero no pasó nada grave. Los amo, gracias por tanto amor, ya voy en camino a casa, necesito descansar.

La influencer no compartió más detalles sobre lo ocurrido, sin embargo, extendió un agradecimiento para todas aquellas personas que se preocuparon por ella y buscaron la manera de ayudarla. Cabe mencionar que Karely Ruiz visitó el mar como parte de sus festejos previo a su cumpleaños número 22 que celebrará a lo grande el próximo viernes 28 de octubre.

¿Por qué Karely Ruiz no tiene citas con hombres?

En los últimos meses la mexicana se ha posicionado como una de las modelos más famosas en redes sociales y plataformas como OnlyFans, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues según reveló en una reciente interacción con sus seguidores de Instagram, tiene problemas para concretar citas con algunos pretendientes porque “impone” mucho.

La influencer se sinceró al respecto cuando uno de sus fans le comentó que hace un tiempo estuvo a punto de invitarla a una cita, pero no pudo: “Confieso que pensé que si alguna vez te topaba, te invitaría a salir, e impones y no pude”.

Ante esta interrogante la modelo aseguró que no es la primera vez que le ocurre algo similar, pues al parecer algunas personas se sienten intimidadas con su sola presencia y no pueden ni siquiera dirigirle la palabra: “¿Será? Me pasa mucho que en los antros no se me acercan los hombres por miedo o no sé por qué, uno que quiere ligar aaaaa pero las mujeres sí, solitas llegan”, respondió a su seguidor.

De hecho, recientemente confesó que Fofo Martínez la buscó para proponerle una cita en un antro de la Ciudad de México con motivo de una supuesta colaboración y ella aceptó sin imaginar que no cumpliría su palabra de pagar tanto su consumo como el de su equipo de producción.

“Yo tengo pruebas de que no es millonario, pero nada más es perder el tiempo con ese tipo de personas (...) Se fue, sin pagar la cuenta, o sea, me dejó toda la cuenta a mí, fueron 60 mil pesos de la cuenta. Y yo le dije: ‘Vamos a pedir una botella’, (me respondió) ‘sí, pero la pagas tú’. Se llevó a todos sus amigos, todos ya habían tomado”, declaró en La Saga.

