Paola Decanini conmovió a la CDMX con una íntima presentación al ritmo de entrañables boleros

Durante la noche del jueves pasado, la Ciudad de México fue testigo de que los boleros están más vivos que nunca, pues la cantante Paola Decanini se presentó en el Cocoliche Resto Bar para despertar romances y hacer reflexionar a sus fans al ritmo de algunas melodías que transportan a las épocas doradas de la música mexicana.

Y es que, entre tenues luces azules y velas en las mesas de los asistentes, la cantautora mexicana inició su presentación con Regresa a mí, una melodía que aparece en su más reciente producción discográfica titulada Dual (2022).

“A veces pienso que cantar va más allá de tener fe. Cada ves que tengo la oportunidad de cantar me pongo a pensar a lo mejor ‘this is it’ a lo mejor hoy va ser mi mejor show, el último o el comienzo de un millón”, habría escrito Paola casi como un presagio de su despegue artístico durante una publicación en Instagram en 2021.

En la intimidad del recinto, las miradas del público no se apartaban de ella y con cada canción que transcurría se podía sentir que el ambiente se degustaba lento y en una calidez excepcional.

La presentación no sólo contó con sus éxitos propios, sino que -como buena noche de boleros- estuvo mezclada por unos clásicos de este género que no podían faltar. Tal fue el caso de Bonita o Regálame esta noche, temas ampliamente popularizados por Javier Solís; La Gloria eres tú, interpretada por múltiples artistas como Pedro Infante o Luis Miguel o Piel Canela.

Al escuchar cada una de estas piezas, los presentes tarareaban y no faltaban las ovaciones para Paola, quien con una amplia sonrisa agradeció en todo momento el cariño de los asistentes.

Sin lugar a dudas, algo que hizo conectar a un público más joven con este género que lleva décadas de historia fue la carisma con que la artista regiomontana presentaba algunas de sus melodías. Pues con historias devastadoras como aquel momento en donde uno está preparado para descansar y quiere pedir un servicio a domicilio, pero empieza a llover y esto desencadena un sinfín de pensamientos que terminan en recordar a aquella ex pareja poco agradable, Paola llevó de la mano y transformó sus canciones en una narrativa completa.

Podría en este punto parecer difícil olvidar frases como “Yo quiero comprar una casa contigo pa regalarte to lo que este tiempo he guardado para ti, contigo vale la pena todo, lo que he sufrido se vuelve amor contigo” de su sencillo La apuesta o aquella que afirma: “Muy lento, me pierdo en los ojos del cielo azul y suelto mi cuerpo en los brazos del sol” del éxito Un sueño en el mar.

Así, con un un show de poco más de una hora, Decanini comenzó a despedirse de sus fans con temas como El andariego, ampliamente conocido por Los Panchos.

Cuando la nostalgia por aquello próximo a concluir permeaba el ambiente, la cantante realizó una humilde confesión donde aseguró que ya no traía preparadas más canciones, pero no dudó en complacer a su público con una de las que ya había interpretado. De esta forma, Decanini finalizó un show que quedará en registrado entre las velas y los suspiros de aquellos que felices poco a poco se fueron retirando de lugar.

