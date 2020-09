Chucho Rivas irradia positividad en tiempos adversos con su canción "Hogar"

Fotografía cedida hoy por OCESA Seitrack que muestra al cantautor Chucho Rivas mientras toca su guitarra. EFE/ OCESA Seitrack /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE

México, 18 sep (EFE).- El cantante mexicano Chucho Rivas continúa subiendo los ánimos en la pandemia con otra canción dedicada al amor, se trata de "Hogar", su nuevo sencillo con el que expresa lo profundo de las sensaciones que trae el amar a alguien.

Escrita dos años atrás junto con la cantautora Ana Senko, Rivas explora el sentimiento profundo del amor dejando un poco atrás el desamor que lo caracteriza, debido a los tiempos tan adversos que atraviesa la humanidad.

"Cuando empezaba el año yo quería salir con un sencillo se llama 'El que no ama', esa era mi primera idea y cuando empezaron a pasar todos estos eventos negativos mi ánimo no estaba para sacar canciones depresivas y quería darle la vuelta", dijo a Efe el cantante.

Aunque aún planea sacar dicho sencillo, primero decidió enfocarse en canciones como "Cursi" y ahora "Hogar", las cuales delinean el trabajo de Rivas en tiempos de pandemia.

Este último tema, nació de un lugar muy sincero y vulnerable luego de reflexionar qué emociones trae el amor verdadero.

"Ana me dio una referencia muy padre, 'para mí el amor es como estar en tu casa, como llegar a tu hogar, tener esa confianza que puedas llegar a tu hogar y sentirte cómodo, a gusto' y todo parte de esa de idea de ver el amor como llegar a tu casa", contó Rivas.

"Hogar" está acompañado de un video en donde se puede ver a Rivas recorriendo calles y cantando en medio del bosque acompañado con su guitarra, en donde los sonidos ambientales se mezclan con la canción.

Y a pesar de que tanto "Cursi" como "Hogar" tratan de un amor muy romántico, Rivas asegura que no está enamorado de ninguna persona, y que en este momento en realidad no le está cantando al amor de pareja.

"Ahorita estoy enamorándome de mí, estoy en un tiempo en el que todo mi romanticismo va para mí, porque eso me ayuda, y el video habla un poco de eso, no queríamos hacer la típica historia de amor, es una historia en donde estaba yo encontrándome, estoy conociéndome un poquito más", aseguró.

La canción nació dos años atrás cuando el Chucho se encontraba en un tiempo para componer, luego de presentar su disco "Amarte y perderte" (2019) y aunque ahora no tiene planes de lanzar un disco más, ha estado trabajando en diversos sencillos de los que pronto se sabrá más información.

Chucho comenzó su carrera a los 12 años cuando fue parte de un show de telerrealidad musical, así lo considera él mismo cuando habla de su evolución en esta industria.

Además, su trabajo en bares como cantante de versiones de todo tipo le dio la oportunidad de mostrar al mundo su propia visión de la música y hoy mantiene una carrera versátil dedicada a la música y al teatro.