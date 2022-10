Técnico del Sevilla consideró “imposible” que Tecatito Corona llegue a Qatar 2022

A pesar de que el delantero mexicano ha evolucionado favorablemente de su fractura, el DT del Sevilla aseguró que volverá a las canchas en diciembre

A poco menos de un mes de que empiece la Copa Mundial de Qatar 2022, la Selección Mexicana ya presentó su lista de 31 jugadores que se perfilan para competir en el torneo y representar al país; solo cinco jugadores serán los que queden fuera ya que Gerardo Tata Martino solo podrá llevar a 26 de ellos.

Dentro de los convocados sobresalió el nombre de Jesús Manuel Tecatito Corona. Pese a que el delantero del Sevilla fue incluido en la convocatoria, su participación en Qatar 2022 aún no es definitiva ya que su entrenador, Jorge Sampaoli, descartó que el mexicano esté listo para noviembre.

En conferencia de prensa, el estratega del Sevilla consideró casi imposible que Tecatito compita con el Tri pues la fecha que los médicos del club español pronostican su regreso será hasta diciembre, semanas después del inicio del Mundial y debut del Tri en Qatar.

Tecatito Corona tendría pocas posibilidades de llegar a Qatar 2022, según el técnico del Sevilla (Foto: USA TODAY/Orlando Ramírez)

Sampaoli afirmó que la evolución de Corona es favorable, pero no lo presionará para que llegue a la concentración del equipo mexicano, por lo que acabó con la ilusión de los fans del conjunto azteca por ver a Jesús Corona en el Mundial.

“Tecatito va progresando día a día, su fecha de alta para que vuelva a entrenar progresivamente con el grupo creo que es el 1 o 2 de diciembre. Así que yo no veo -por el informe técnico- que él pueda tener esa posibilidad (de ir al Mundial).

El 22 de noviembre será cuando la Selección Mexicana debute en el Mundial ante Polonia, por lo que la fecha límite de la FIFA para dar a conocer la convocatoria final será el 14 de noviembre, una semana antes del inicio de los partidos de la fase de grupos; por lo que el técnico argentino descartó las posibilidades del Tecatito para jugar el Mundial por el reporte médico de Sevilla.

Jorge Sampaoli confirma que es muy difícil que Tecatito llegue al Mundial de #Qatar2022 pic.twitter.com/swVRenXxmy — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) October 27, 2022

Desde la dirección técnica del club español, las decisiones en torno al paulatino regreso del delantero mexicano a las canchas se han tomado con los resultados de los reportes médicos. A pesar de que la evolución de Jesús Manuel es favorable y conocen de la inquietud del Tecate por llegar a Qatar 2022, desde el club no tienen mayores formas de apoyarlo pues calificaron de “grave” la lesión del jugador.

“Yo me manejo mucho con lo que me dicen los médicos y la evolución de él es buena, pero tuvo una lesión muy grave y adelantarla sería riesgoso. Sinceramente no sé, sé también que al jugador le gustaría estar en el mundial con su selección y que al grupo de jugadores mexicanos les gustaría que él esté”, expresó el director técnico del Sevilla.

En cuanto a la perspectiva de Sampaoli, confesó que no puede hacer más por el delantero 29 años ya que aseguró que si estuviera en su disposición lo ayudaría para que llegue a Qatar, pero al ser una cuestión de salud a causa de una fractura y ruptura de ligamento, el mandamás del Sevilla lamentó sus limitaciones.

Tecatito Corona dio detalles de su recuperación (Foto: Instagram/@miseleccionmx)

“Pero yo no -sinceramente- no lo puedo ayudar. Si lo pudiera ayudar, lo ayudaría, pero acá la responsabilidad es del médico que el va a determinar si el puede o no”

Desde el cuerpo técnico de la Selección Nacional se intentó traer al Tecatito Corona al Centro de Alto Rendimiento (CAR) para trabajar su lesión, pero desde el Sevilla se les negó la solicitud, según expresó Jaime Ordiales, director deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

