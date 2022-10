Ana María Alvarado arremetió contra Verónica Castro y aseguró que “nadie mete las manos al fuego” por ella

(Fotos: Instagram)

Después de que Verónica Castro fuera recientemente señalada por presuntamente acosar a algunas de sus fans que eran menores de edad, la actriz decidió emprender acciones legales por presunto daño moral. Ante esto, la conductora Ana María Alvarado -con quien ha tenido algunos roces recientemente- no se quedó callada y arremetió contra la famosa.

Fue en su canal de Youtube, donde la presentadora de Sale el Sol aseveró que posiblemente ni las personas cercanas a la actriz de telenovelas como Rosa Salvaje, Los ricos también lloran o El derecho de nacer estaban dispuestas a apoyarla en su totalidad.

“Nadie de manera contundente dice, ‘Verónica Castro no es capaz de hacer eso, meto las manos al fuego, por qué no sostuvo esas conversaciones’, porque las conversaciones que sostuvo con jóvenes ahí están y me decían que el término correcto unos abogados es cuando tú conversas con menores de edad cosas de índole sexual es sexualizar a los menores y eso ya constituye un delito”, remarcó.

De esta manera, Ana María destacó que la falta de apoyo hacia a la actriz podría tener como fundamento que presuntamente existen evidencias de sus acciones ilícitas.

“Esto no es invento ni difamación están los vídeos y ahí se escucha claramente, entonces, creo que también no hay que confundir las cosas, de que la prensa de chismes, la prensa seria, las cosas, cuando hay pruebas, no es información, no es calumnia, no es invento, no es de risa, es algo serio y es algo delicado”, añadió.

Respecto a Jorge Carbajal, quien el pasado 3 de octubre dio a conocer durante el programa En Shock, transmitido por Youtube, que Verónica Castro presuntamente habría conformado durante la pandemia un grupo de menores de edad que son sus admiradoras, con las que habría platicado por mensajes y videollamadas y en ocasiones trataban de albures, mensajes con un doble sentido o de índole sexual, Ana María Alvarado se posicionó al respecto.

“Si se hace una demanda para Jorge Carbajal (por parte de Verónica Castro), que lo dio a conocer, él tiene todas las pruebas y por eso está muy tranquilo pero El Güero pues la defiende un poco más a vero castro pero Sofía Castro ni tantito eso me llama la atención”, sentenció.

Cómo dio a conocer Verónica Castro el procedimiento legal

Todo sucedió dentro de la publicación que Verónica Castro colocó en su cuenta de Instagram y que contenía el comunicado por parte de la firma de abogados Schütte y Delsol Gojon, equipo que representó a Ainara Suárez, joven que acusó a YosStop por posesión de pornografía infantil.

En la publicación de la actriz de la serie La Casa de las flores se menciona que la famosa habría sido víctima de daño moral, violencia digital y mediática.

“La señora Castro no cometió delito alguno y cuenta con nuestra asesoría jurídica para defenderla de estas falsas acusaciones así como para ejercer las acciones legales que, en cambio, sí le asisten a ella (...) La información falsamente difundida y manipulada afecta también los derechos de adolescentes menores de edad. Verónica Castro les reitera su apoyo, y agradece las expresiones de afecto y solidaridad que ha recibido tanto de ellas como de sus familias”, se pudo leer en el documento.

