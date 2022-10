“La Cotorrisa”: por qué el popular podcast dividió las opiniones de usuarios en redes sociales

Los standuperos crearon su podcast durante la pandemia de COVID-19 (Foto: Captura de pantalla)

Pese a los contratiempos y pérdidas que la pandemia de COVID-19 trajo consigo, el tiempo que duró el confinamiento fue la oportunidad perfecta para que influencers y personalidades del mundo del espectáculo incursionaran en nuevos formatos de contenido de entretenimiento que han llegado para quedarse.

Es así como los podcasts comenzaron a aparecer en las distintas plataformas digitales y, si bien en ellos existe una amplia variedad de temas para todos los gustos, para aligerar aquellos tiempos de temor e incertidumbre la comedia comenzó a ganar terreno, siendo La Cotorrisa uno de los principales referentes.

Poco a poco, el singular sentido del humor y fresca personalidad de los comediantes Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky comenzaron a ganarse la simpatía de miles de internautas que encontraron en su podcast la oportunidad de olvidar por un momento el escenario catastrófico que la pandemia iba dejando a su paso.

Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky encabezan "La Cotorrisa" (Foto: TV Azteca)

Para hacerlo aún más interesante, múltiples personalidades del mundo del espectáculo han acudido al popular podcast a participar y contar sus propias anécdotas con los comediantes y su público. Cabe mencionar que una de las principales cualidades que ha catapultado a La Cotorrisa al éxito es precisamente ese canal de comunicación que mantienen con su audiencia a través de su divertida y original sección llamada “El anecdotario”.

Con todos dichos factores el popular podcast ha llevado a ambos comediantes a acumular poco más de 2 millones de suscriptores en sus respectivos canales de YouTube, asimismo en la plataforma de streaming Spotify La Cotorrisa ya cuenta con casi 50 mil seguidores.

Aunque dichas cifras reflejan parte del éxito que el podcast ha tenido y del cariño que sus fanáticos les han brindado, lo cierto es que La Cotorrisa cuenta también con una gran cantidad de haters u opositores que constantemente critican tanto el formato como el tipo de comedia que episodio tras episodio manejan Ricardo Pérez y Slobotzky.

La Cotorrisa ha tenido como invitados a múltiples personalidades dle mundo del internet, espectáculo y deportes (Foto: Captura de pantalla) (Foto: Captura de pantalla)

El tuit que desató controversia en redes sociales

La Cotorrisa lleva poco más de dos años transmitiéndose por distintas plataformas digitales, no obstante desde el pasado miércoles se han mantenido en tendencias en redes sociales luego de que un popular influencer lanzara una ácida crítica en contra del proyecto que encabezan los standuperos.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que el usuario identificado como @frasalazar -a quien también se le conoce como El hada de las vacantes- abrió un debate entre sus seguidores y los puso a elegir entre dos situaciones, desde su perspectiva, incómodas.

El tuit del influencer generó gran controversia entre usuarios de redes sociales (Foto: Captura de pantalla Twitter)

El mensaje de El hada de las vacantes generó gran molestia entre los “cotorros” -como se autodenominan los fans del podcast- por lo que las respuestas para defender a José Luis Slobotzky y a Ricardo Pérez no tardaron en aparecer.

No obstante, también hubo quienes respaldaron la postura de @frasalazar asegurando que La Cotorrisa no da risa y que, incluso, la comedia de los standuperos reproduce discursos que socialmente ya no deberían ser aceptados.

“Claro que es humor, no deberías basarte en opiniones ajenas, escúchalo como lo que es, humor absurdo para perderte y olvidarte de tus problemas. Si no te gustan las palabras altisonantes, pues no lo escuches, pero si es así, no vas a encontrar mucho humor”; “Para mi desgracia escuché la cotorrisa yo creo que fácil un año y medio con todo y lives y demás. Pero hay un momento en el que no puedes no darte cuenta que su ‘humor’ es demasiado fácil y chafa”; “Jajaja tanto hate contra esos wey*s, yo los escuchaba al principio y ahora no los tolero, humor muy repetitivo y simple, da risa una vez después ya aburre”, fueron algunos comentarios de usuarios en redes sociales.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el popular podcast se ve envuelto en este tipo de polémicas, sin embargo, hasta el momento en el que se escribe esta nota ni Ricardo Pérez ni José Luis Slobotzky se han pronunciado al respecto.

SEGUIR LEYENDO: