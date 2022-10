El futbolista que encaró a Martinoli en el aeropuerto por apodarlo “Pleititos”

Un jugador de la Liga MX le reclamó a Martinoli por su apodo de "pleititos" (Foto: Instagram/ @cmartinolimx)

Christian Martinoli se convirtió en una de las voces autorizadas del fútbol mexicano ya que su análisis, poco pudor a la polémica y sus elocuentes comentarios en las narraciones deportivas lo han llevado a ser reconocido por la afición. Pero dentro de su espontaneidad también se ha dado a la tarea de otorgar apodos a los futbolistas, tal como lo hizo con Ángel Reyna.

El ex mediocampista compitió en diversos clubes de la Liga MX a lo largo de su carrera deportiva, pero lo más destacado de su paso por el balompié profesional fue su apodo de Pleititos Reyna. Y es que durante un partido que narró Martinoli, el cronista lo llamó de tal forma por protagonizar una riña en la cancha.

Su carácter explosivo y las constantes polémicas en las que se vio envuelto a causa de personalidad peleonera generó que el comentarista de Azteca Deportes se dirigiera a él de tal forma en reiteradas ocasiones. Pero tal situación la intentó cambiar y encaró a Martinoli en el aeropuerto.

Martinoli llamó "Pleititos" a Ángel Reyna (Foto: Instagram/@garciaposti)

En la charla con el Escorpión Dorado -para su canal de YouTube- Ángel Reyna confesó que le pidió a Christian Martinoli que dejara de usar tal apodo pues le estaba trayendo problemas a sus familiares, principalmente a una sobrina que la molestaban en la escuela.

Durante un viaje con la Selección Mexicana a Estados Unidos, el ex jugador del América cruzó camino con Martinoli y aprovechó el momento para que lo dejaran de llamar Pleititos.

“Un día en el aeropuerto, en Estados Unidos, le dije ‘cab**n, a mi sobrina le están haciendo p**do por lo que me dices, te voy a pedir de favor que no lo vuelvas a decir güey, sino va a haber p**dos’. Estaba con la Selección, hasta Luis García estaba ahí de testigo”, recordó.

Ángel Reyna le reclamó a Martinoli por su apodo (Foto: Instagram/@angelreynaoficial)

Sin que se llegara a una discusión mayor, el analista deportivo accedió a no volver a usarlo, pero por sus recurrentes escenas en la cancha y desde la perspectiva del jugador, Martinoli no cumplió su palabra y lo siguió usando.

Por ello, Ángel Reyna amenazó con agredir a Martinoli si se lo vuelve a encontrar, ya que no cumplió su palabra.

“Me dijo: ‘No te preocupes, es parte de... pero está bien’. Le valió ma***s, lo siguió diciendo y hasta la fecha no me lo he encontrado pero le voy a poner un cachetadón”

Y es que cuando Ángel Reyna se enteró del sobrenombre que le pusieron aseguró lo siguiente: “Me encabr*nó porque me lo puso de mala leche”. Desde la perspectiva del jugador, Martinoli lo hizo para molestarlo constantemente.

El ex jugador del Veracruz reconoció que solo una vez se peleó con Antonio López, pero de ahí en fuera no tuvo trifulcas mayores, ocasionalmente en los vestidores tuvo conflictos, por lo que en su momento se enojó que en el periodismo deportivo lo conocieran de tal forma.

“Le hice un ‘parillo’ ahí al Tony López en un partido, pero ya tenía razón Martinoli del toro que traía encima. Lo puso por ching**r y ya, hasta el día de hoy me dicen Pleititos. No me molesta, me molestó en ese momento porque me lo puso por ching***me”.

Pero conforme transcurrió el tiempo se adaptó al apodo y olvidó su enojo, incluso aseguró que, a pesar de que se retiró de las canchas, acepta el sobrenombre pues ya se adueñó de él.

“Ahora ya me vale ma***s, pues ¿ya qué? ya me identifican así. Creían que me agarraba a madr**zos con un ch*ngo pero no, no más me agarré como tres veces así en el vestidor”, finalizó.

