Ángel Reyna acusó a Oswaldo Sánchez de pagar para salvar a Santos del descenso

Ángel Reyna aseguró que Oswaldo Sánchez pagó para que Santos no descendiera en 2007 (Foto: Especial)

Antes de la desaparición del descenso en la Liga MX, diferentes clubes se vieron envueltos en problemas por la tabla porcentual ya que con cada torneo los equipos buscaban no perder la categoría en la Primera División y así mantenerse en la Primera División.

A pesar de que en la normativa de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) tiene prohibido la negociación de los resultados de los partidos a favor o en contra de algún equipo, Ángel Reyna desechó aquella regla y aseguró que fue testigo de cómo Oswaldo Sánchez negoció para que el Santos Laguna no cayera al descenso.

El ex mediocampista campista mexicano narró la anécdota que involucró al ex portero de la Selección Mexicana y hoy comentarista de TUDN de la ocasión en la que negoció con jugadores del San Luis Fútbol Club para que beneficiaran a los Laguneros.

Oswaldo Sánchez habría negociado la permanencia de Santos en la Primera División de la Liga MX en 2007 (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA/CUARTOSCURO.COM)

Durante una entrevista con el Escorpión Dorado para su canal de YouTube, el canterano del América recordó su paso por el club potosino y cómo los “sobornaron” para que sacaran un resultado que favorecía a Santos y los alejara del descenso.

“Me tocó que Oswaldo Sánchez estaba arreglando para que nosotros medio que echáramos la huevita cuando estaba Santos, Querétaro y San Luis metidos en el p*do del descenso”

Para la temporada 2006 - 2007, al inicio del Clausura 2007 Santos Laguna, club Querétaro y San Luis FC estaban en las últimas posiciones de la tabla porcentual y entre ellos se definiría quién iría al descenso; cabe recordar que en 2006 los Gallos habían vuelto a la Primera División.

Un partido que definiría qué equipo perdería la categoría era el de San Luis vs Querétaro, según relató Ángel Reyna. Entonces Oswaldo Sánchez se puso en contacto con algunos miembros del equipo para recibir su ayuda.

“Oswaldo estaba en Santos, estaban peleando el descenso, yo estaba en San Luis. Íbamos a jugar contra Querétaro, necesitaban combinarse resultados y Oswaldo habló y todo el rollo”, recordó.

Según el ex futbolista, Oswaldo negoció con tres elementos de San Luis que fueron el portero Adrián Martínez Grandote, Eduardo Chacho Coudet y Octavio Tavo Valdez; entre ellos llegaron a un acuerdo, pues Reyna Martínez confesó que en ese momento era de los elementos juveniles del club, por lo que no se enteró de más detalles.

Ángel Reyna jugó con San Luis FC y evitó el descenso en 2007 (Foto: Instagram/@angelreynaoficial)

“Negoció a Adrián Martínez, al Chacho Coudet, al Tavo Valdés y ya empezó a negociar. Yo era de los chavitos ahí, pero ya era medio metiche en el tema ese de los premios y organizar ese rollo”

En cuanto al pago y la cuestión económica que acordaron, Ángel Reyna explicó que no recibió ningún peso de la supuesta transacción: “Organizaron su p*do, Oswaldo no nos pagó y si nos pagó no me acuerdo, no me tocó y ya”.

El resultado que habrían acordado entre Querétaro y San Luis habría sido de un empate o derrota, pues así Santos Laguna se veía beneficiado para que su equipo no perdiera ventaja en relación a su permanencia en la Primera División de México.

“Empatamos, el p*do es que necesitábamos empatar o perder, entonces fue ese p*do, quedamos 1 - 1″, recordó.

Sobre cómo se desempeño el juego, confirmó que no salieron a la cancha con la idea de cometer errores evidentes, sino que compitieron como en cualquier otro partido y fue así como concluyó el torneo con el descenso del Querétaro.

Sin embargo, cabe apuntar que en los registros de aquel torneo en enero de 2007 el resultado del San Luis vs Querétaro fue de 1 - 0 a favor de los potosinos, pero los Gallos sí perdieron el registro en la Primera División ese torneo.

