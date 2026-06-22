Cinco ejercicios para marcar abdomen sin salir de tu departamento

Rutinas sencillas y avaladas por expertos te ayudan a fortalecer el abdomen, proteger la espalda y mejorar el equilibrio sin necesidad de equipo especial ni salir de tu departamento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica regular de ejercicios para fortalecer el abdomen desde casa facilita la mejora de la postura y el equilibrio, además de prevenir molestias lumbares.

De acuerdo con información publicada por la Mayo Clinic, una rutina básica de fortalecimiento del core puede realizarse en cualquier departamento, sin necesidad de equipo especial y con resultados funcionales para la vida cotidiana.

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Entre las recomendaciones de la Mayo Clinic, el entrenamiento del abdomen debe enfocarse en el transverso abdominal, el músculo más profundo de la zona media.

El fortalecimiento del core no solo contribuye a la apariencia física, sino que ayuda a mantener la estabilidad de la columna y la pelvis durante actividades diarias.

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El Consejo Estadounidense del Ejercicio, citado por MedlinePlus, sugiere incorporar ejercicios abdominales clásicos y variantes funcionales para alcanzar beneficios completos en la musculatura central.

Las instituciones médicas insisten en la importancia de la técnica correcta y la respiración consciente en cada repetición.

Flexión abdominal: el ejercicio clásico con aval médico

La flexión abdominal o crunch abdominal es uno de los movimientos más recomendados para marcar el abdomen en casa.

La guía de la Mayo Clinic detalla que al realizar este ejercicio, la postura adecuada implica recostarse boca arriba, piernas flexionadas y pies apoyados en el suelo.

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Los brazos deben cruzarse sobre el pecho para evitar tensión en el cuello.

Durante la elevación, se recomienda mantener la contracción abdominal y levantar solo la cabeza y los hombros, sosteniendo la posición unos segundos antes de regresar al suelo.

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Según la Mayo Clinic, realizar una serie de entre 12 y 15 repeticiones aporta beneficios notables al fortalecer tanto el recto como el transverso abdominal.

La postura adecuada implica recostarse boca arriba, piernas flexionadas y pies apoyados en el suelo. Los brazos deben cruzarse sobre el pecho para evitar tensión en el cuello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El glute bridge como ejercicio integral de core

El glute bridge también figura entre las sugerencias de la Mayo Clinic para fortalecer el core sin salir de casa.

Este ejercicio se ejecuta recostado boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies firmes en el piso. Se debe elevar la cadera hasta alinear rodillas, cadera y hombros, manteniendo la espalda en posición neutra.

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La contracción sostenida de los músculos abdominales y glúteos durante el ejercicio mejora la activación muscular, además de proteger la zona lumbar.

La Mayo Clinic recomienda sostener la postura durante tres respiraciones profundas y repetir el movimiento para incrementar la resistencia del core.

La contracción sostenida de los músculos abdominales y glúteos durante el ejercicio mejora la activación muscular, además de proteger la zona lumbar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Variaciones de abdominales con una pierna para mayor control

Las variaciones de abdominales con una pierna permiten trabajar la fuerza y el control del abdomen profundo.

De acuerdo con la Mayo Clinic, se trata de recostarse boca arriba, flexionar rodillas y levantar una pierna a 90 grados, aplicando resistencia con la mano sobre la rodilla.

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Este gesto obliga a los músculos del abdomen a estabilizar la pelvis y la columna.

Existen variantes que incluyen el empuje con mano y rodilla opuestas o con la mano en el lateral externo de la rodilla.

Cada variante debe mantenerse durante tres respiraciones profundas para maximizar la eficacia. La Mayo Clinic sugiere alternar lados en cada repetición para obtener un trabajo equilibrado.

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De acuerdo con la Mayo Clinic, se trata de recostarse boca arriba, flexionar rodillas y levantar una pierna a 90 grados, aplicando resistencia con la mano sobre la rodilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plancha modificada y lateral para estabilidad abdominal

La plancha modificada y su versión lateral son ejercicios recomendados por la Mayo Clinic para trabajar la estabilidad y la fuerza de los músculos abdominales.

La plancha modificada se realiza apoyando antebrazos y rodillas en el suelo, alineando cabeza, cuello y columna, y contrayendo el abdomen.

La resistencia se genera al presionar codos hacia las rodillas y viceversa, sin moverlos.

Mantener la postura varias respiraciones entrena la resistencia muscular profunda. Para aumentar la dificultad, la Mayo Clinic propone levantar un brazo o una pierna, o ambos en cruz, durante la plancha.

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La plancha lateral, apoyando el antebrazo y el costado del cuerpo, activa los músculos oblicuos y laterales del abdomen, fundamentales para la estabilidad del torso.

La plancha modificada y su versión lateral son ejercicios recomendados por la Mayo Clinic para trabajar la estabilidad y la fuerza de los músculos abdominales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “bird-dog” y el superman para fortalecer abdomen y espalda

El ejercicio conocido como bird-dog, incluido por la Mayo Clinic en sus rutinas de core, combina apoyo en manos y rodillas con la extensión alternada de brazo y pierna contrarios.

Esta acción mejora la coordinación y la fuerza tanto del abdomen como de la espalda baja.

La variante del superman, también recomendada, se realiza acostándose boca abajo y levantando alternadamente brazos y piernas, sosteniendo la contracción durante varias respiraciones.

Ambos ejercicios fortalecen la musculatura profunda y contribuyen a prevenir dolor lumbar.

Ambos ejercicios fortalecen la musculatura profunda y contribuyen a prevenir dolor lumbar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

MedlinePlus subraya que realizar ejercicios abdominales dos o tres veces por semana, alternando días de descanso, optimiza los resultados en la definición muscular.

Además, enfatiza la necesidad de calentar antes de iniciar y mantener la técnica en cada repetición para evitar lesiones y obtener los mayores beneficios funcionales.