“Urge una gran alianza”: Lilly Téllez coincidió con Enrique de la Madrid y Vicente Fox

La oposición quiere cerrar filas rumbo al 2024 (Foto: Lilly Téllez/Twitter/@PRI_Nacional/@VicenteFoxQue)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, aseguró que la oposición debe tener unión rumbo a las elecciones del 2024, esto en referencia a algunas declaraciones del extitular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, y el expresidente Vicente Fox.

Por medio de su cuenta de Twitter, la también periodista aseguró que De la Madrid Cordero tuvo razón cuando aseguró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ganará las elecciones del 2024, pues sentenció que su acercamiento con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) o la aprobación de la reforma electoral sería algo que puede perjudicar el futuro del instituto.

Asimismo, recalcó la importancia de que se realice una alianza para “defender a los mexicanos de la miseria y violencia” que los gobiernos de la Cuarta Transformación han presuntamente impregnado con su toma de decisiones.

“Tiene razón Enrique de la Madrid, el PRI no puede ganar el 24; y menos si apoyan a Morena con la tramposa y retardataria reforma electoral. Urge una gran alianza para defender a los mexicanos de la miseria y la violencia que los nefastos seudo políticos de morena han desatado”, redactó este lunes 24 de octubre.

La senadora se lanzó también contra el PRI (Foto: Twitter/@LillyTellez)

Sin embargo, en entrevista con un medio de circulación nacional, el exfuncionario no señaló que el PRI no podría ganar la Presidencia de la República en los próximos comicios nacional, sino, más bien, expresó que no se trata de que el tricolor retorne al poder, sino crear un gobierno en donde diversos partidos puedan tomar decisiones.

Ante tal argumento fue que instó al dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, a no terminar la alianza Va por México -con PAN y PRD-; además de que propuso a Lilly Téllez como la posible secretaria de Gobierno en su administración, en caso de resultar ganador en las elecciones del 2024.

Ante tales declaraciones, quien también reaccionó fue el expresidente Fox Quesada, el cual señaló que el ofrecimiento de Enrique de la Madrid es una gran propuesta, por lo que felicitó al exsecretario y sentenció que “al revés” también podría funcionar, es decir, Lilly Téllez de presidenta y el priista como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Bien por los dos y al revés también”

ADELANTE LILLY,

TU GANARÁS!!

VAMOS MÉXICO!! https://t.co/UbgIUUNbDg — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) October 20, 2022

El extitular del Ejecutivo Federal también refrendó su apoyo a la senadora Lilly Téllez, luego de que ésta asegurara que le ganará a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la elección presidencial.

“Te falta humanidad y te sobra cobardía Claudia @Claudiashein me señalas por pedir seguridad para mi hijo menor de edad amenazado, y callas sobre la lista que entregué en el Senado. Por eso te voy a ganar, porque tú encubres delincuentes y yo defiendo a los ciudadanos”, escribió Téllez en su cuenta de Twitter.

Tras las declaraciones de la senadora donde la acusó de encubrir a presuntos criminales, el también exgobernador de Guanajuato felicitó a la panista y le aseguró que ella será la que se lleve la victoria en los comicios nacionales.

Asimismo, el expanista sentenció que para ganar las elecciones del 2023 y 2024 se tiene que asegurar que Va por México vaya en coalición de ahí “pa’l real”, con el fin de que México se libre de la Cuarta Transformación: “Unidos, los triunfos de Edomex y Coahuila están garantizados. ‘De ahí pa’l real’ Morena RIP. Morena Caput. México libre de esta plaga”.

