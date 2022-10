Sheinbaum gasta “cantidad millonaria” para golpear a Monreal, acusó el senador

Monreal acusó a Sheinbaum de gastar millones en atacarlo (Foto: Archivo)

En días recientes se agitaron las aguas al interior de Morena, luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció que durante su programa conocido como el Martes del Jaguar revelaría información concerniente al senador Ricardo Monreal.

Fue en ese sentido que el también coordinador de Morena en el Senado de la República brindó una conferencia de prensa en donde respondió al presunto ataque orquestado al interior de su propio partido y acusó que hay quienes no quieren que llegue a la boleta presidencial.

En dicho espacio, el exgobernador de Zacatecas arremetió contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien señaló de gastar “una escandalosa cantidad millonaria” para golpearlo.

“Se equivocan quienes me atacan todos los días. Por cierto, estoy haciendo un estudio forense para describir a todas las cuentas que diario me atacan; al mismo tiempo que alaban a otra candidata, al mismo tiempo me atacan (…) Es para demostrar cómo por sistema hay cientos de cuentas en redes que me atacan todos los días y al mismo tiempo alaban a una de las candidatas”, reveló.

“Es una cantidad millonaria que gastan en bots impresionante. Ya no van con convenios -aunque los están haciendo- con medios tradicionales, sino el dinero lo están invirtiendo en redes, que es una escandalosa cantidad millonaria que gastan para golpearme”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado aseguró que hay cientos de cuentas que llevan más de 16 meses atacándolo en distintas redes sociales, al tiempo que apoyan a Claudia Sheinbaum, por lo que denunciará ante Facebook y Twitter.

“Tienen 16 meses golpeándome (…) y voy a denunciarlos a Twitter, a Facebook y a las redes, porque es verdaderamente insolente lo que están haciendo. Es una guerra practicida [sic] al interior de Morena que no les va a resultar y que creo, al contrario, debilitan al movimiento y ponen en riesgo el triunfo del 24″, manifestó el exdelegado de Cuauhtémoc.

Ante el cuestionamiento sobre si se refería directamente a Claudia Sheinbaum, el senador aclaró que sí, pues señaló: “Es muy clara la correlación de las cuentas: las que me atacan a mí son las que alaban a ella”. Además, aseguró que es incorrecto llamarle “candidata”, pues actualmente es solo una aspirante.

“Pareciera un sistema, me imagino que importado del extranjero porque sus asesores son extranjeros”, expresó al referirse al consultor español Antoni Gutiérrez-Rubí, quien fue asesor de Gustavo Petro en Colombia durante las elecciones presidenciales.

En tanto, el también aspirante a la presidencia de México advirtió que si se le sigue descalificando, va a tener que tomar otro camino, planteando una posible salida del partido del cual forma parte desde su fundación.

A pesar de haberse retractado en un primer momento, la gobernadora de Campeche decidió que sí presentará materiales que involucrarían a Ricardo Monreal. (Fotos: Cuartoscuro)

“Si se acude a la descalificación, a la intriga, a la amenaza, a la persecución, por supuesto que tomaré mi camino hacia una situación distinta”, expresó el político zacatecano.

Las declaraciones del senador se dieron luego de que Layda Sansores, tras dar a conocer el anuncio, decidió declinar para no generar conflictos internos, pero luego optó por volver a lanzar su advertencia.

En ese marco, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció al respecto, pues aseguró que, si bien, las filtraciones no afectarán al partido, catalogó el conflicto como de “mal gusto” así como de “innecesario”.

