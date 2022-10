De Ruiz Massieu a Murat: quiénes son los priistas que quieren la presidencia en 2024

Los priistas quieren recuperar la Presidencia de la República (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

A menos de un año de que inicie los procesos internos en materia electoral para renovar la titularidad del Ejecutivo Federal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual gobernó el país e instauró las organizaciones del Estado mexicano y perdió la presidencia en 2018, no se quedó atrás y varios de sus cuadros levantaron la mano para participar en los procesos de 2024.

Fue durante la realización del evento Diálogos por México, realizado los pasados 17 y 18 de octubre en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que los ponentes utilizaron su tiempo en la conferencia para delimitar cuáles serían sus alcances en caso de ser los elegidos para competir por la Presidencia de la República.

No obstante, el futuro del instituto que se fundó en 1929 no se visualiza alentador, puesto que en las últimas elecciones y, desde que Alejandro Alito Moreno Cárdenas asumió la dirigencia nacional, han perdido poder político, además de estar envueltos en escándalos de presuntos delitos como corrupción y malversación de fondos.

Alejandro Murat

Pese a mostrarse cercano a AMLO, Murat levantó la mano para contender por la Presidencia de la República con el PRI (Foto: Twitter/@alejandromurat)

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, ha sido uno de los primeros en levantar la mano para competir en el 2024, pese a que el próximo 1° de diciembre entregará la gubernatura a un militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), algo que nunca había ocurrido debido a que dicha entidad se señalaba como un bastión del PRI.

Asimismo, su permanencia en el partido ha sido cuestionada, pues diversas voces en las arenas públicas lo han señalado como el mandatario local favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tanto así que éste último no ha descartado una futura invitación para que se una a su gabinete o al Servicio Exterior Mexicano (SEM) como embajador o cónsul.

Pese a este ambiente, Murat Hinojosa se presentó en el evento organizado por Moreno Cárdenas para sentenciar que se encuentra listo para asumir un reto mayor con su partido, pues en caso de no querer seguir siendo parte del círculo priista, no se hubiera presentado en el diálogo con la militancia.

“Sin titubeo. Aspiro a ser el candidato de mi partido a la Presidencia de la República, por eso estoy aquí”

Claudia Ruiz Massieu

Claudia Ruiz Massieu llamó a hacer una elección anticipada para la dirigencia del PRI (foto: PRI)

Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, también confirmó sus deseos de contender por el máximo puesto político en el país, pese a que se ha consolidado como una de las críticas a la dirigencia de Alito Moreno al frente del partido.

Durante su participación en el evento tricolor, la legisladora apuntó a que el Revolucionario Institucional se encuentra viviendo una de sus peores crisis, tanto al interior como al exterior, por lo que instó a la unidad y no dejar cuadros relevantes fuera de las decisiones partidarias, por lo que también llamó a que se realizara elecciones para renovar la dirigencia nacional.

“Soy Claudia Ruiz Massieu, sí me atrevo y estoy lista”

Pese a lo anterior y, aunque la mayoría de sus homólogos hicieron referencia a la coalición con los demás partidos de oposición, Ruiz Massieu Salinas instó también a las dirigencias del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) a considerarla como un cuadro importante para competir contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Enrique de la Madrid

Enrique de la Madrid pidió unión en el PRI (Foto: Twitter/@PRI_Nacional)

Por su parte, el extitular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, se había mantenido lejano al Revolucionario Institucional desde que dejó la administración federal al asumir la presidencia Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, se mostró contento de ser priista durante los Diálogos por México.

Conviene recordar que en diciembre de 2021, el excandidato a la alcaldía de Álvaro Obregón anunció sus intenciones de competir por la Presidencia de la República durante su presentación en la conferencia que ofreció la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) por su 92 aniversario.

“Yo antes que nada me siento listo, preparando y me estoy preparando todos los días porque prepararse también es escuchar todos los días, oír todos los días y también dar tus puntos de vista y recoger los puntos de vista de otra persona, eso es preparación”

No obstante, durante el evento del PRI, el hijo del expresidente Miguel de la Madrid instó a la unidad partidaria para poder revertir las acciones de la Cuarta Transformación, pues sentenció que no se puede vivir con pobreza y autoritarismo, por lo cual refrendó su compromiso por ser el priista que participe en los comicios nacionales.

Beatriz Paredes

La senadora del PRI anunció su candidatura (Foto: Twitter/@PRI_Nacional)

Si existe una mujer que se ha mantenido en el PRI a lo largo de los años, que incluso ha sido la titular de la dirigencia nacional, es la senadora Beatriz Paredes Rangel, misma que fue una de las ponentes en el evento organizado de Moreno Cárdenas y aprovechó para levantar la mano para ser la representante del priismo en la boleta electoral.

En su disertación, la legisladora sostuvo que la oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se debe de unir para no permitir que en 2024 se realice una elección de Estado, pues sentenció que Morena y aliados tienen los programas e infraestructura a su favor, por lo que la elección no habría piso parejo.

“Sabemos que el partido en el poder estará cobijando por una elección de Estado. No permitiremos una elección de Estado, no permitiremos la intromisión de los llamados servidores del bienestar, no queremos que el Estado meta las manos para ganar una elección ficticia”, expresó.

Finalmente, puntualizó que es importante que un personaje de la oposición se imponga en los comicios nacionales, puesto que solo así se podrá evitar un “maximato”, es decir, que AMLO continúe tomando decisiones en el Estado mexicano, pese a que no esté en la titularidad del Poder Ejecutivo.

Ildefonso Guajardo

Ildefonso Guajardo también quiere ser candidato del PRI (Foto: CUARTOSCURO)

Finalmente, otro de los personajes que levantó la mano para contender por el Revolucionario Institucional fue el actual diputado federal del PRI, Ildefonso Guajardo, respondió al señalamiento que hizo el presidente sobre una posible candidatura a la Presidencia de la República y sentenció que él no es una “corcholata”

“A mí ese destapador no me hace corcholata”

Por su parte, puntualizó que la mejor ruta para el PRI en los comicios del 2023 y 2024 es ir en coalición con los demás partidos de oposición, con el fin de que todos muestren que van a perseguir el interés de la nación sobre sociedad.

SEGUIR LEYENDO: