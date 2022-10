Ni la fama pudo salvarla: Ludwika Paleta no logró entrar al concierto de Guns N’ Roses y exhibió su molestia (Fotos: Instagram/@ludwika_paleta/@gunsnroses)

Aparentemente la larga espera no valió la pena y aunque es un sentimiento compartido por miles de fans que tampoco lograron entrar al más reciente concierto de la banda Guns N’ Roses en la Ciudad de México, ser famoso tampoco es sinónimo de estar exento de este tipo de cosas, algo que ahora Ludwika Paleta sabe muy bien.

La popular actriz mexicana exhibió en sus redes sociales los motivos por los que no pudo ingresar, el pasado viernes 21 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes, al show de la legendaria banda norteamericana, documentando todo lo que estaba viviendo en ese momento y hasta pidiéndoles a los fans que se acercaron a tomarse una foto con ella que compartieran su sentir por quedarse “vestidos y alborotados” para subirlo a Instagram y demostrar que no era la única.

Caracterizándose con un look característico del rock y hasta agregando un “ignoren mi paliacate” con emojis de risa, Paleta inició una serie de quejas en contra de la empresa organizadora y hasta de la misma banda: “Pues no, no vamos a entrar y nos quedamos con las ganas. Yo creo que toda esta gente también se quedó con las ganas porque está súper peligroso entrar y ya tiene hasta 40 minutos que empezó el concierto”, inició.

La actriz documentó su experiencia (Foto: Instagram/@ludwika_paleta)

Agregando videos en los que se podía ver como otros fans no lograban acceder, se saltaban las vallas y el caos gobernaba todo mientras el vocalista Axl Rose, el guitarrista rítmico Richard Fortus, los tecladistas Dizzy Reed y Melissa Reese, el baterista Frank Ferrer, el bajista Duff McKagan y el guitarrista líder Slash ya habían iniciado su show, la actriz continuó con los reclamos.

“Gente tratando de entrar y tirando vallas y no hay seguridad. Muy mal”, agregó para incluso calificar al concierto como “el peor organizado de la historia”. La actriz que ha participado en grandes telenovelas de Televisa como Amigas y rivales, Niña amada mía y Abismo de pasión no tuvo más remedio que tomar todo con humor y hasta preguntarle sobre ellos a los fans que pedían una foto.

En redes sociales su caso ha tomado relevancia, ya que los otros cuentos de personas que no lograron acceder la han tomado como ejemplo de que “si ella siendo famosa se quedó afuera, no había buen panorama para ellos”.

La actriz quiere su rembolso (Foto: Instagram/@ludwika_paleta/)

“Me da risa su paliacate en la cabeza y su tono tan fresa en un evento que es más que rock, pero si ella no pudo, era obvio que nosotros menos”. “La fama no ayuda en este tipo de cosas, concuerdo con Ludwika, es uno de los peores eventos del año, repitiendo como siempre las tragedias que hay cuando vienen los chicos a México”. “Los chicos como de ‘Solo quería una foto’ y ella así de ‘Cuenten como también se quedaron afuera’, me da mucha risa”, escribieron usuarios.

Guns N’ Roses ofreció disculpa a los capitalinos

La agrupación recurrió a su cuenta de Twitter para pronunciarse sobre todo lo que ocurrió antes y durante su show. Sin profundizar en detalles, la banda liderada por Axel Rose aclaró que tenían programado tocar por más tiempo, sin embargo, tuvieron que abandonar el escenario porque existieron varias fallas que no les permitieron continuar como querían.

¡Gracias Ciudad de México por una noche increíble! Lamentamos que el show tuviera que interrumpirse, queríamos tocar algunas canciones adicionales, tuvimos que buscar a nuestro equipo de producción que está trabajando arduamente para asegurarse de que este show se desarrolle bien considerando los problemas que tuvimos antes del show.

(Captura Twitter: @gunsnroses)

Ante lo ocurrido, al igual que Ludwika Paleta, miles de fans exigen el reembolso de su dinero y la mejora de organización en eventos que tiene la posibilidad de superar su capacidad su capacidad debido a la fama de los artistas.

