Guns N’ Roses ofreció disculpa tras interrumpir su concierto en la CDMX por “mala organización”

Tras meses de espera por fin llegó el día, Guns N’ Roses regresó a la Ciudad de México para deleitar a todos sus fans capitalinos con sus icónicas canciones, pero lamentablemente no todo resultó como esperaban, pues por culpa de una “mala organización” la legendaria banda de rock tuvo que interrumpir su espectáculo desatando molestia entre los asistentes. Por esa razón ofrecieron una disculpa deslindándose de lo ocurrido.

Unos minutos después de terminar el concierto que ofrecieron el pasado viernes 21 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes, Guns N’ Roses recurrió a su cuenta de Twitter para pronunciarse sobre todo lo que ocurrió antes y durante su show. Sin profundizar en detalles, la banda liderada por Axel Rose aclaró que tenían programado tocar por más tiempo, sin embargo, tuvieron que abandonar el escenario porque existieron varias fallas que no les permitieron continuar como querían.

¡Gracias Ciudad de México por una noche increíble! Lamentamos que el show tuviera que interrumpirse, queríamos tocar algunas canciones adicionales, tuvimos que buscar a nuestro equipo de producción que está trabajando arduamente para asegurarse de que este show se desarrolle bien considerando los problemas que tuvimos antes del show.

Con ello, la banda no solo evidenció las dificultades que tanto ellos como el público enfrentaron para poder llevarse a cabo la presentación, también revelaron que querían ofrecer más a su público capitalino, pues tenían pensado tocar más canciones, pero desafortunadamente no pudo ser así. No obstante, extendieron un agradecimiento especial a todos sus fans por su entrega y a su equipo de producción que en todo momento hicieron lo posible para poder agilizar las cosas.

Un desmadre la organización del concierto de Guns N' Roses pic.twitter.com/GvvyZTcnvU — Santiago Lámbarri (@slambarri15) October 22, 2022

“Un agradecimiento especial a Opie, nuestro director de producción, a Gio, nuestro jefe de seguridad de recintos, a nuestra empresa Siteco y al resto del equipo”, tuitearon.

Y es que mientras la agrupación estaba entregándose a su público mexicano una vez más después de los shows que ofrecieron en Guadalajara y Yucatán mientras que afuera del Estadio Ciudad de los Deportes había un caos, así lo informaron algunos asistentes a través de sus redes sociales.

DESASTRE DE ORGANIZACIÓN para el concierto de @gunsnroses Boletos sobrevendidos, gente fuera de control en General, vallas de seguridad en el piso, empujones! @Superboletos @SuperboIetosMx EXIGIMOS REEMBOLSO, hay vidas en riesgo en #EstadioAzul @proteccioncivil @GobCDMX @Profeco pic.twitter.com/7U07znbYAl — Lizeth Guerrero (@lizgromx) October 22, 2022

“Un desmadre la organización del concierto de Guns N’ Roses”. “Pésima organización en el concierto de Guns N’ Roses en el estadio azul ¿UNA SOLA entrada para general A, B y primera fila? Embudo mortal!”. “¿Quién carajo hizo la logística de accesos? Para que lo corran YA, porque lo hizo con las patas y es decir poco”. “Qué agüite. Qué pérdida de energía, tiempo y dinero”, fueron algunas reacciones en Twitter.

De acuerdo con la información que compartieron algunos fans, desde que llegaron a las inmediaciones del recinto que hace unos años era la casa del Cruz Azul notaron graves errores de organización, pues había enormes filas para entrar y no avanzaban aunque el concierto ya iba a comenzar. Como era de esperarse, los ánimos se prendieron en cuanto la famosa banda saltó al escenario y aunque muchos tenían la esperanza de acceder antes de Welcome to the jungle, no lo lograron.

Hasta el momento los organizadores no se han pronunciado al respecto y después del caos algunos usuarios de Twitter bromearon sobre la situación con divertidos memes, mientras que otros agradecieron vivir cerca del Estadio porque gracias a ello lograron escuchar en vivo a Guns N’ Roses sin pasar por todo lo ocurrido.

