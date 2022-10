Desde llegar 6 horas antes hasta sufrir un calambre, así vivió Luisito Comunica la Marcha Zombie

Luisito comunica llegó 6 horas antes a la cita de la marcha Zombie. (Foto: Instagram Luisito Comunica).

Como parte de las celebraciones del Día de Muertos, las calles de la ciudad de México fueron testigo de diferentes eventos desde el desfile de alebrijes sobre paseo de la Reforma; hasta la marcha zombie, del Monumento a la Revolución hacia la Plaza de la Constitución.

El influencer Luisito Comunica compartió en su cuenta de instagram: “llegué y era el único imbécil maquillado”, y es que el creador de contenido no contó con que había visto mal la hora en la que la marcha daba inicio, ya que él señaló que revisó en redes sociales y éstas indicaban que debía llegar a las 10 de la mañana, y efectivamente en algunos mensajes decía que la cita era a las 10.

Y bueno, como aún no sabía lo que le esperaba, se despertó muy temprano para acudir con una maquillista que lo preparó para la esperada marcha, Luisito Comunica lució con la cara muy pálida, ojeras pronunciadas y sangre por todas partes.

El influencer contrató un maquillista para caracterizarse de zombie. (Foto: Instagram Luisito Comunica).

Una vez que terminaron su atuendo de auténtico zombie, el influencer se dirigió al Monumento a la Revolución, en donde se reunirían las personas para dar inicio al evento; sin embargo, cuando llegó no había nadie en el lugar.

Además, con humor relató que en el punto de reunión únicamente estaban él, otro hombre y una chica; por lo que los tres se acercaron a preguntarle al policía si el evento se llevaría a cabo, y el uniformado les indicó que sí, pero más tarde, por lo que el youtuber pasó alrededor de seis horas maquillado hasta que llegó el momento de la marcha.

Al recibir esta noticia, Luisito comentó que realizará algunos pendientes por la ciudad para matar el tiempo, aclaró que sería disfrazado de zombie. “Ni modo, haré actividades de mi día normal de zombie”, dijo Luisito y aprovechó para anunciar el lanzamiento de su libro: “mi nuevo libro sale a la venta en una semama, el 29 de octubre en todos lados. La edición especial de Amazon tendrá una portada alternativa y la manga se convierte en poster” compartió en una de sus historias.

El creador de contenido aprovechó para anunciar el lanzamiento de su libro. (Foto: Instagram Luisito Comunica).

Y pasadas 6 largas horas, el comunicador participó en tan esperado evento, se tomó fotografías con sus seguidores, y grabó un video de todo lo que sucedió en la marcha zombie de la Ciudad de México 2022.

Pero eso no era todo, el creador de contenido compartió a través de sus historias en Instagram que durante el recorrido la pasó verdaderamente mal al sufrir tremendo calambre: “Me dio un calambre ojete en la pierna que me tiró al piso. Me dio mucha pena, pero gracias a la chica y al policía que me ayudaron”, escribió.

En pleno recorrido, Luisito Comunica sufrió un calambre. Una chica y un policía lo auxiliaron. (Foto: Instagram Luisito Comunica).

A lo anterior, Luisito narró este desafortunado suceso: “Me tiré al suelo gritando de dolor y la gente: ‘Última foto Luis’. Me están viendo que estoy valiendo burger con mi calambre y yo ‘No puedo caminar’”. Afortunadamente una joven lo ayudó: “Una chica me vio y me ayudó, me estiró la pata, bien linda. Ya ahí la gente se empezó a dar cuenta ‘Le está doliendo’ y ya se controló, llegó un policía buena onda a auxiliar”.

El comunicador no pudo terminar el recorrido porque la gente se amontonaba por conseguir una foto con el influencer. (Foto: Instagram Luisito Comunica).

Y para cerrar con broche de oro, el creador de contenido comentó que lamentablemente no pudo terminar el recorrido porque los asistentes se pusieron algo agresivos con él, aunque todo parece indicar que era de la emoción. “Estuvo muy bien la marcha, pero me tuve que ir porque la gente se pone un poquito agresiva. Entiendo la emoción, y la apreció mucho, pero si sentí el riesgo en varias ocasiones”, comentó el influencer.

