Por qué aseguraron que Taylor Swift podría incluir a México en su gira de 2023

México es un país que la mayoría de artistas internacionales suele incluir en sus giras, sin embargo, Taylor Swift nunca ha dado un concierto en tierra Azteca. Luego de que se lanzara su álbum Midnights, se hicieron más fuertes los rumores sobre la supuesta visita de la cantante a este país.

Son varias las cuentas de redes sociales las que aseguran que Taylor Swift podría visitar ciudades de México, estos perfiles son administrados por fans, pero se guían por supuestas filtraciones de fuentes especializadas. Además, las suposiciones se han visto respaldadas por las publicaciones de Arturo Zaldívar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Enorme el nuevo álbum de Taylor Swift. Lavender Haze mi favorita hasta ahora”, escribió recientemente el también profesor de Derecho, pero esta no es la primera vez en que Arturo Zaldívar demuestra su admitación por la cantante estadounidense.

Entre comentarios de TikTok, el ministro ha recibido mensajes como “Trae a Taylor y te hacemos presidente”, “No quiero caer en la tentación de oír a Taylor”, “Te amo, Arturo Zaldívar por escuchar a la grande Taylor, dile que venga a México” y “¿Esto significa que se va a desvelar como nosotros esperando el estreno de midnights?”, en referencia a las horas que los fans se mantuvieron a la expectativa de Midnights, primero por un adelanto y luego por el álbum completo.

Cabe señalar que la intérprete de éxitos como Bad Blood y All to Well aún no ha anunciado cuáles serán todas sus fechas para la gira de 2023, pero desde el pasado 17 de octubre, la tienda de Taylor Swift en Reino Unido anunció una importante sorpresa para las personas que apartaran su disco de Midnights.

Quienes realizaron esta pre-orden pudieron ver gracias a un código cuáles serían los países que visitaría Taylor. En la lista difundida por el usuario de Twitter @saoirswifts se pudieron leer las siguientes naciones:

-Reino Unido, Gran Bretaña y el norte de Irlanda

-Irlanda

-Nueva Zelanda

-Francia

-España

-Países Bajos

-Italia

-Alemania

-Estados Unidos de América

-Canadá

-Singapur

No se saben las razones sobre el ausentismo de la cantante pop en México, pero sí son constantes las peticiones por parte de los swifties para que Taylor visite este país. Diversas cuentas de redes sociales ya dan por hecho que México tendrá un concierto de Taylor.

Por otra parte, una usuaria recordó que supuestamente la intérprete de Wildest Dreams no visita países de Latinoamérica porque las fechas en estos países no serían tan redituables como en otras regiones o continentes:

“Desde el álbum de Red y 1989 dijo que traer su tour a México no iba a tener las suficientes ganancias de lo que vale su tour, recibiría muy poco dinero. Ahora imagínate los demás países de Latam. No esperen a que dé un tour por Latam, eso ya quedó en el olvido desde hace años.”

Durante este día escuché #MidnightsTaylorSwift y puedo decir que te amo mucho @taylorswift13 me salvaste el día ya ven a mexico pls 🥹

Mi mood: de hoyyyyy ahhhh🤍 pic.twitter.com/MtUysVtvCh — 🐞 (@marrrq13) October 21, 2022

A pesar de todo, hay diversas voces en redes sociales que 2023 podría ser el año en que Taylor Swift cambie su perspectiva sobre las ganancias -o su disquera- y por fin visite México.

Otros comentarios en Twitter comenzaron a anticiparse a la crisis que sería adquirir entradas para ver a Taylor Swift, pues en los últimos meses conseguir boletos para un concierto se ha vuelto una tarea extremadamente difícil entre filas virtuales inmensas, suplantación de identidad en Ticketmaster y problemas con personas revendedoras. Usuarios más optimistas se dijeron alegres porque podrían lanzar un Doctor Simi a la cantante.

