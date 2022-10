Arturo Zaldívar mostró su fanatismo por Taylor Swift tras estreno de ‘Midnights’; este fue el debate que generó en redes

(Foto: Ig taylorswift/Tw y tiktok arturozaldivarl)

Durante la noche del jueves, Taylor Swift dio finalmente el banderazo de salida a su más reciente producción discográfica llamada Midnights y, como era de esperarse, sus fans estallaron en redes sociales para compartir sus primeras reacciones del álbum.

Sin embargo un swiftie -nombre del fandom de la cantante- que causó controversia desde antes del lanzamiento oficial de este nuevo disco fue el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien desde sus cuentas personales mostró su entusiasmo.

Todo comenzó el jueves pasado, cuando el funcionario escribió en su TikTok: “Faltan 12 horas para ‘medianoche’ #CaminoAMidnights #Midnights #TSMidnighTS #TaylorSwift #SwiftTok #Swiftie #AllTooWell #taylorsversion”.

A esto, Zaldívar agregó un breve clip en donde se colocaba una bufanda roja, la cual es un una metáfora que Taylor Swift utilizó en su canción All Too well y que apareció en el cortometraje versión extendida de este éxito en 2021.

Usuarios de esta red social rápidamente llenaron la caja de comentarios del Presidente de la SCJN y mostraron su entusiasmo.

“El ministro sí soporta”. “Ministro, es swiftie? Ahora me cae mejor que ayer”. “¿Cuál es el plan de la SCJN para facilitar la entrada, y por ende, la derrama económica, de Taylor Swift en la nación?”. “Presidente swiftie”, fueron algunas de las menciones.

Pero la situación no terminó ahí, ya que después del estreno de Midnights, el ministro reapareció en Twitter para compartir con sus seguidores su opinión sobre el álbum de la multipremiada cantante.

“Enorme el nuevo álbum de Taylor Swift. Lavender Haze mi favorita hasta ahora. #TSMidnighTS #MidnighTSnosleepover”, remarcó y añadió una captura de pantalla.

Enorme el nuevo álbum de Taylor Swift. Lavender Haze mi favorita hasta ahora. #TSMidnighTS #MidnighTSnosleepover pic.twitter.com/yUkXemsrAm — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) October 21, 2022

Una vez más los internautas reaccionaron, pero en esta red social la opinión estuvo dividida, pues algunos usuarios se mostraron críticos hacia el Zaldívar.

“¿Le gusta más que la militarización? Porque de esa lleva años sin opinar”. “A mí me encanta la canción sobre la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. También, cuando en el coro se habla de cómo es inconstitucional que el ejército actúe en actividades de seguridad pública”, colocaron.

Otros más, se mostraron más receptivos y no dudaron en bromear con la situación al incluir algunos memes en sus respuestas.

“De hecho, la Suprema Corte de Justicia ya emitió jurisprudencia al respecto” o “De hecho hay una canción de Taylor Swift que lo explica”, escribieron.

Qué dijo Taylor Swift sobre el estreno de su álbum

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la intérprete de éxitos como I knew we were trouble, Look what you made me do o Love Story agradeció a sus colaboradores y explicó la importancia de esta nueva producción.

“Midnights es un viaje salvaje de un álbum y no podría estar más feliz de que mi copiloto en esta aventura fuera @jackantonoff. Es mi amigo de por vida (presuntuoso lo sé, pero lo apoyo) y hemos estado haciendo música juntos durante casi una década SIN embargo... Este es nuestro primer álbum que hemos hecho solo nosotros dos como colaboradores principales” escribió y añadió:

Midnights es un collage de intensidad, altibajos y bajos y flujos. La vida puede ser oscura, estrellada, nublada, aterradora, electrizante, caliente, fría, romántica o solitaria. Al igual que Medianoche. Que está fuera ahora.

