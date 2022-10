Taylor Swift ya lanzó el adelanto de su álbum Midnigths

Taylor Swift eligió el partido de fútbol americano para lanzar el adelanto de su disco (REUTERS/Eduardo Munoz)

Después de mantener a sus fans a la expectativa, Taylor Swift por fin lanzó el tráiler de Midnights, su nuevo álbum.

El esperado estreno de este adelanto ocurrió durante el partido de fútbol americano de los Cardinals de Arizona contra Saints de Nueva Orleans, los equipos de este deporte de contacto no se habían enfrentado en la cancha desde el 27 de octubre de 2019.

Tal y como lo había anunciado, fue justo al final del tercer cuarto del Thursday Night Football cuando la famosa cantante dio a conocer todo lo que se aproxima con las canciones de su nuevo disco. En el marcador: 17-35 en favor de los Cardinals de Arizona.

Posteriormente, el video del tráiler fue publicado a través de sus redes sociales:

La primera imagen del tráiler fue Taylor sentada mirando hacia la ventana para luego dar paso a un despertador que marcó las 12:00 en punto (en una clara referencia al título de su álbum) y luego, a ella misma abriendo la ventana de su habitación.

A continuación, se pudieron ver clips de no más de un par de segundos de cada uno de los videos nuevos. El primero en estrenarse en su totalidad será el de Anti-Hero. En menos de 10 minutos, la publicación de Instagram alcanzó más de 200 mil “Me gusta” en esta red social. En la descripción del adelanto se pudo leer lo siguiente:

“Aquí está el tráiler de los videos que hice para Midnights. Gracias @amazonmusic, el primer video de de Anti-Hero saldrá mañana a las 8 am en el tiempo del Este (de los Estados Unidos). Y Midnights estará aquí MUY PRONTO”.

En el video, se pudieron ver breves vistazos de cada videoclip (Foto: captura de pantalla de Instagram/@taylorswift)

Cabe señalar que antes del jueves 20 de octubre, la cantante le dejó ver a sus seguidores de Twitter un breve vistazo del mismo. “¡Marquen sus calendarios! Conoce el Manifiesto de Medianoche”, escribió. Mientras transcurría el primer tiempo del partido, cientos de swifties —como los fans de Taylor se han autodenominado— aseguraron en Twitter que solo estaban viendo el partido por el estreno del tráiler de Midnights, pues no suelen estar interesados en eventos de la NFL. “Estoy viendo un partido de americano por Taylor swift, ella es el amor de mi vida”, fue uno de los tuits que se pudieron leer.

La intérprete de Love Story, Look what you made me do, You belong with me dio a conocer las pistas durante la semana seis de la temporada -en el partido de Bears vs. Commanders- la presentadora Charissa Thompson dio múltiples referencias a canciones de Taylor Swift.

Midnights teaser trailer tonight during the 3rd quarter of Thursday Night Football on @primevideo so … meet me there? pic.twitter.com/hr8ii9Oinj — Taylor Swift (@taylorswift13) October 20, 2022

Después del esperado estreno, los fans de Swift deberán esperar al 21 de octubre para escuchar el álbum completo. Por otra parte, es seguro que el 24 de octubre podrán tener más noticias de la cantante, pues estará en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Además, aún está pendiente el anuncio sobre las fechas de su próxima gira de conciertos.

Esta es la lista de canciones que dio a conocer Taylor Swift desde hace una semana en su cuenta de Instagram y que próximamente los fans podrán disfrutar en las diversas plataformas de música:

-Lavender Haze, escrita por Jack Antonoff, Zoe Kravitz, Mark Spears, Jahaan Sweet y Sam Dew.

-Maroon

-Anti-Hero

-Snow on the Beach, en colaboración con Lana del Rey

-You’re on Your Own, Kid

-Midnight Rain

-Question...?

-Vigilante shit

-Bejeweled

-Labyrinth

-Karma

-Sweet Nothing

-Mastermind

La edición de lujo de Midnights incluirá además las siguientes canciones:

-Hits Different

-You’re on Your Own, Kid (strings remix)

-Sweet Nothing (piano remix)

