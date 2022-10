“No es el de la farmacia”: fans lanzaron un peluche del Chavo del 8 en el concierto de Phoenix en CDMX

Al parecer, la banda ya sabía sobre la tradición de los muñecos por lo que esperaban al Dr. Simi. (Foto: captura de pantalla TikTok @_andresreyna_)

Lanzar muñecos de Dr. Simi quedó en el pasado, lo de hoy son los peluches del Chavo del 8, o al menos eso intentaron algunos fans en el concierto de la banda francesa, Phoenix el pasado 18 de octubre en la Ciudad de México.

Los originarios de Versalles, Francia, ofrecieron un gran show para sus seguidores en el Pepsi Center, aquella noche de martes los asistentes bailaron y cantaron en coro junto con la banda de indie rock. Sonaron tanto sus canciones clásicas, así como sus más recientes, todo fue risa y diversión hasta que llegó aquel momento que los mexicanos y probablemente la misma banda ya esperaban.

Exacto, la muestra de cariño por parte de sus fans con el popular souvenir que últimamente está en boca de todos. De pronto aterrizó un peluche a los pies de Thomas Mars, quien emocionado lo levantó y se lo quedó mirando fijamente, a lo que respondió lo siguiente.

“¿No es el de la farmacia, cierto? Es uno diferente, es muy confuso”, exclamó el vocalista en el intermedio al ver que se trataba de un muñeco del chavo del 8.

Enseguida llegó volando un Dr. Simi, y el cantante se apresuró emocionado a levantarlo del piso. El publico enloqueció eufórico y Thomas regresó al micrófono, “Es este. ¿Son amigos?”, expresó el francés juntando a los dos muñecos, “¿Cuál es el género? ¿Él, ellos, ambos?”

Contento los colocó al frente de la batería de Thomas Hedlund, y siguió con el show.

Este fue el setlist que tocó Phoenix en el Pepsi Center en la CDMX

Lisztomania

Entertainment

Lasso

Too Young / Girlfriend

J-Boy

Alpha Zulu

Ti Amo

After Midnight

Armistice

Love Like a Sunset Part I / Love Like a Sunset Part II

Lovelife

Tonight

Rome

Winter Solstice

Long Distance Call

Identical

If I Ever Feel Better / Funky Squaredance

Telefono / Fior di latte

Artefact

Trying to Be Cool / Drakkar Noir

1901

Identical

La tradición del Dr. Simi

La tendencia de aventar a los muñecos, comenzó desde noviembre de 2021, durante la presentación de la cantante noruega, Aurora, en el festival Corona Capital, que se realiza en la CDMX. Ese fue el momento que marcó un antes y un después en la historia del Dr. Simi, porque a partir de aquel show, los peluches con bata blanca comenzaron a volar por los aires.

Hasta llegó a cruzar fronteras, de los momentos más recordados fue su aparición en uno de los conciertos de My Chemical Romance en Budapest, Hungría. Gracias a este mensajero improvisado se confirmó la participación de la banda en la próxima edición del Corona Capital antes de la revelación del cartel oficial.

Meses después llegó otro momento viral, el caso de Toronto, Canadá, cuando el sonriente doctor golpeó a Lady Gaga en el rostro durante su gira mundial The Chromatica Ball, siendo este caso un ejemplo de lo malo que puede ocurrir al realizar el famoso trend.

Y claro que se han dado rechazos, así como el polémico acto durante el concierto de de Pepe Madero. Que tras presentarse en la Feria de Tijuana, se dio a conocer un video del momento exacto en el que el cantante pateó al peluche, o cuando Rubén Albarrán de Café Tacuba le arrancó la cabeza al doctor en un evento en Londres.

