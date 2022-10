La hermana de Gaby Spanic fue agredida y esto es lo que se sabe hasta ahora

El 20 de octubre Daniela Spanic fue agredida por un hombre, quien le pegó en la cabeza (Foto: Instagram/@gabyspanictv)

Luego de que Daniela Spanic fue atacada a las afueras de los juzgados familiares de la CDMX el pasado jueves, la actriz compartió las características de su supuesto agresor y, además, revelaron que desde el miércoles de esta semana Gabriela Spanic ya lo había visto vigilándola, a las afueras de su casa.

El 20 de octubre Daniela, hermana gemela de Gaby Spanic, se encontraba en los juzgados familiares de la Ciudad de México, realizando un trámite de algo relacionado con su divorcio, cuando un hombre la golpeó en la cabeza.

Además de que fue una agresión grave, Gaby lo calificó como un presunto intento de homicidio ya que su hermana ha sufrido de parálisis facial, así como de un derrame cerebral y también ha tenido que ser inducida al coma.

Tanto Gabriela como su hermana han sufrido de diferentes ataques a lo largo de sus carreras, pese a que Daniela ya está retirada (Foto: Twitter/@DaniSpanic)

Horas después, cuando Daniela fue a realizarse diferentes exámenes para su denuncia, tuvo un corto encuentro con la cámara de Sale el Sol, en donde expuso las características de su presunto agresor.

“Yo lo vi de medio lado, creo que (es) de cabello largo, de ojos grandes, de cejas grandes y la boca grande”

Aunado a ello, el acompañante de Daniela reveló que acaban de hablar con Gaby, quien les dijo que desde el miércoles ella había visto a alguien afuera de su casa, vigilándola, por lo que suponen que fue un ataque premeditado.

Daniela confesó que cuando recibió el golpe en la cabeza, el cual fue cerca de la nuca, del lado derecho, fue tan fuerte que en ese momento se puso a llorar del dolor. Asimismo, dijo que, por cómo sintió la agresión, piensa que fue con una piedra.

Según reportó Sale el Sol, Spanic estuvo por cinco horas en la Fiscalía, levantando su denuncia, pues tuvo que ser revisada por un médico legista. Además, su abogado, César Acosta, comentó que los exámenes no son lo único que se necesitará como prueba para esta denuncia, pues exigen que se den las grabaciones de las cámaras del C5 para ver la presunta agresión y la persona que la haya cometido.

Por el momento, Daniela no quiere dar más información sobre lo que sucedió el jueves 20 de octubre, por lo que no hizo comentarios acerca de las acusaciones que hizo su hermana Gaby en redes sociales, pues la actriz dio a entender que culpaba a Ademar Nahum -ex esposo de Daniela- de este ataque.

Y es que luego de que ayer fue agredida Daniela, la protagonista de La Usurpadora compartió un video en su cuenta de Instagram, a través del cual aseguró que acompañará a su gemela hasta que obtenga justicia y recalcó que tiene en mente a quien posiblemente haya cometido el ataque, pues solo una persona sabía en dónde podían encontrar a su hermana.

La persona de la que habló Gabriela es su chofer, el que habría sido contratado por el exesposo de Daniela, Ademar Nahum. La histrionisa mencionó que, supuestamente, el conductor llevó a su hermana a los juzgados de lo familiar y por ello podría estar implicado en el ataque.

No obstante, pocas horas después de que Gabriela dijo esto en sus redes sociales, Nahum negó todas las acusaciones en el programa Chismorreo y aseguró que él siempre velaba por el bien de su expareja y de su hija, motivo por el que lo entristecía lo que la protagonista de La Intrusa estaba diciendo sobre él.

Ademar Nahum también dijo “ojalá me llamen a testificar y otra vez. Ahora sí van a tener que internarla y van a quitarle a la niña”.

