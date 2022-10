“Atentado de homicidio”: Daniela, hermana gemela de Gaby Spanic, fue golpeada

Daniela Spanic fue golpeada en la cabeza a las afueras de los juzgados familiares de la CDMX; hasta hoy se desconoce quién habría sido el presunto agresor (Foto: Twitter/@DaniSpanic)

Daniela Spanic, hermana gemela de la actriz Gaby Spanic, fue presuntamente atacada por un hombre la tarde de este jueves cuando iba a realizar un trámite relacionado a su divorcio. Según denunció la protagonista de telenovelas en sus redes sociales, Daniela ya puso una denuncia.

A través de su cuenta de Instagram, Gabriela Spanic señaló que su hermana Daniela habría sido golpeada en la cabeza por un individuo luego de que fue a comprar un café, a las afueras de los juzgados familiares de la Ciudad de México. La histrionisa aseguró que este ataque, por la forma en que se llevó a cabo, habría sido un presunto intento de homicidio.

“Este fue un atentado de homicidio, no vayan a decir que es mentira, que es un invento mío como lo dijeron cuando nos envenenaron. Hemos sido muy perseguidas mi hermana y yo, estamos agotadas, cansadas”

La actriz recalcó que la única persona que sabía a dónde iba su hermana era el chofer, quien fue contratado por Ademar Nahum, ex esposo de Daniela.

Gaby detalló que Daniela se encuentra bien y acudió a levantar su denuncia.

Cabe recordar que en 2007 la gemela de Gabriela sufrió un derrame cerebral en 2007, cuando estaba embarazada de su hija Katalina, y fue inducida a coma. Antes de esto, Daniela sufrió de parálisis facial a causa del estrés que le provocó un asalto que sufrió.

Ya que luego de que se diera a conocer la agresión hacia Daniela, algunas personas comenzaron a recodar que ella señaló que matrimonio con Ademar Nahum fue tormentoso y ya que ella estaba tramitando algo relacionado con su divorcio al momento de que la golpearon, demás de las acusaciones que hizo Gaby en su video, comenzó a circular la teoría de que habría sido él el supuesto perpetrador del ataque; sin embargo, él ya lo negó.

En el programa Chismorreo, Nahum aseguró que él siempre vela por el bien de Daniela, esto a pesar de su divorcio.

“Que digan lo que quiera, yo estoy en mi oficina trabajando (...) Ojalá me llamen a testificar y otra vez. Ahora sí van a tener que internarla y van a quitarle a la niña. Lo único que he hecho ha sido estarla cuidando toda la vida”

El empresario comentó que su expareja estaría “mal aconsejada” y que le duele lo que le está pasando, así como las acusaciones que hizo Gabriela sobre él, pero también dijo que “creen que van a poder sacar fortunas para vivir todo de mí”.

El pasado julio, Daniela Spanic confesó en entrevista con Venga la Alegría que estaba pasando por momentos muy complicados ya que su exesposo presuntamente la estaba acosando.

Por su parte, la protagonista de La Intrusa aseguró que ella no está di supuesta a dejar este ataque de lado y acompañará a su hermana en todo momento.

“Yo ya no tengo miedo señores, yo nunca he tenido miedo. No estoy sola, mi hermana no está sola, principalmente tenemos al de arriba, que hace justicia. Y no me voy a callar la boca”, terminó su video.

Gaby y Daniela actualmente están unidas y se apoyan, pero esto fue gracias a que en 2017 se reconciliaron luego de 10 años de no hablarse. Según dijo la actriz en varias ocasiones, ella y su familia hicieron lo posible por tener contacto con Daniela durante este tiempo, pero ella no respondía a sus mensajes.

